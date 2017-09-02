Дуайер: Минское «Динамо» сыграло отличный матч, но нужно забивать голы
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение в матче с московским «Спартаком» (0:1 Б).
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«Мы сыграли отличный матч, были готовы играть сегодня, играли на сильных сторонах. Мы смогли противостоять им, доволен 65 минутами матча, но нужно уметь забивать голы. Мы продолжим работать с тем, что есть, правильный шаг в нужном направлении. Мы все ищем способ выигрывать матчи, действуем неплохо. Перетасовать звенья — лёгкое решение для меня. Энрот — опытный вратарь, ему ещё нужно адаптироваться к КХЛ, он сыграл отличный матч со «Спартаком», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
|2.09.2017 17:00
|Зрители 7024
|Регулярный чемпионат
|МСА "Лужники"
Главные тренеры
|Вадим Епанчинцев
|Горди Дуайер
Вратари
|Никита Беспалов
|Юнас Энрот
|1-й период
|Артур Гаврус
|03:17
|03:43
|Александр Хохлачев
|04:13
|Вячеслав Лещенко
|2-й период
|Евгений Ковыршин
|21:45
|27:38
|Райан Стоа
|Егор Шарангович
|27:38
|3-й период
|46:05
|Райан Стоа
|Дмитрий Коробов
|46:05
|Илья Шинкевич
|59:17
Серия буллитов - победный бросок
|И. Мирнов
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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