Дуайер: Минское «Динамо» сыграло отличный матч, но нужно забивать голы

«Мы сыграли отличный матч, были готовы играть сегодня, играли на сильных сторонах. Мы смогли противостоять им, доволен 65 минутами матча, но нужно уметь забивать голы. Мы продолжим работать с тем, что есть, правильный шаг в нужном направлении. Мы все ищем способ выигрывать матчи, действуем неплохо. Перетасовать звенья — лёгкое решение для меня. Энрот — опытный вратарь, ему ещё нужно адаптироваться к КХЛ, он сыграл отличный матч со «Спартаком», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.