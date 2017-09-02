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2 сентября 2017, 21:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Минское «Динамо» сыграло отличный матч, но нужно забивать голы

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение в матче с московским «Спартаком» (0:1 Б).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> прокомментировал поражение в матче с московским Спартаком (0:1 Б). Увеличить
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«Мы сыграли отличный матч, были готовы играть сегодня, играли на сильных сторонах. Мы смогли противостоять им, доволен 65 минутами матча, но нужно уметь забивать голы. Мы продолжим работать с тем, что есть, правильный шаг в нужном направлении. Мы все ищем способ выигрывать матчи, действуем неплохо. Перетасовать звенья — лёгкое решение для меня. Энрот — опытный вратарь, ему ещё нужно адаптироваться к КХЛ, он сыграл отличный матч со «Спартаком», — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

2.09.2017 17:00 Зрители 7024 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:0 Б Динамо Мн
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Горди Дуайер
Вратари
Никита Беспалов Юнас Энрот
1-й период
Артур Гаврус 03:17
03:43 Александр Хохлачев
04:13 Вячеслав Лещенко
2-й период
Евгений Ковыршин 21:45
27:38 Райан Стоа
Егор Шарангович 27:38
3-й период
46:05 Райан Стоа
Дмитрий Коробов 46:05
Илья Шинкевич 59:17
Серия буллитов - победный бросок
И. Мирнов
Статистика
8 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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