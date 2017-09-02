СКА по буллитам победил «Торпедо» и одержал пятую подряд победу в КХЛ

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Матч, прошедший в субботу в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе «Торпедо» шайбы забросили Вячеслав Кулемин (12-я минута), Денис Баранцев (53) и Геннадий Столяров (57). У СКА отличились Александр Барабанов (16), Илья Ковальчук (30) и Павел Дацюк (49). В серии буллитов победу гостям принес Никита Гусев.

В следующем матче СКА 4 сентября сыграет в гостях с московским «Спартаком», в этот же день «Торпедо» примет московское «Динамо».