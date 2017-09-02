СКА по буллитам победил «Торпедо» и одержал пятую подряд победу в КХЛ
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Петербургский СКА в серии буллитов победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и продлил победную серию до пяти встреч.
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Матч, прошедший в субботу в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе «Торпедо» шайбы забросили Вячеслав Кулемин (12-я минута), Денис Баранцев (53) и Геннадий Столяров (57). У СКА отличились Александр Барабанов (16), Илья Ковальчук (30) и Павел Дацюк (49). В серии буллитов победу гостям принес Никита Гусев.
В следующем матче СКА 4 сентября сыграет в гостях с московским «Спартаком», в этот же день «Торпедо» примет московское «Динамо».
|2.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|3:4 Б
|СКА
|(1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Олег Знарок
Вратари
|Станислав Галимов 48:56 (И. Лисутин 48:56)
|Микко Коскинен 65:00 (И. Шестеркин 65:00)
|1-й период
|Александр Барабанов
|02:43
|Максим Чудинов
|05:02
|Максим Чудинов
|05:02
|06:03
|Жига Еглич
|11:01
|Вячеслав Кулемин (Д. Веряев, А. Аляев)
|13:56
|Владимир Галузин
|Александр Барабанов (М. Карпов, Е. Яковлев)
|15:45
|16:05
|Артем Аляев
|2-й период
|27:17
|Вячеслав Кулемин
|Илья Ковальчук
|29:19
|Егор Рыков
|39:32
|3-й период
|44:19
|Томаш Кундратек
|48:00
|Геннадий Столяров
|Павел Дацюк (Н. Гусев)
|48:29
|49:01
|Алексей Потапов
|Илья Каблуков
|51:54
|52:26
|Денис Баранцев (Ж. Еглич, Е. Дугин)
|56:29
|Геннадий Столяров (Д. Паршин, Р. Мамашев)
|57:07
|Овертайм
|Динар Хафизуллин
|61:50
Серия буллитов - победный бросок
|Н. Гусев
Статистика
|14
|Штрафное время
|35
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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