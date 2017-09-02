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2 сентября 2017, 20:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА по буллитам победил «Торпедо» и одержал пятую подряд победу в КХЛ

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Петербургский СКА в серии буллитов победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и продлил победную серию до пяти встреч.

Петербургский <span class=error>СКА</span> в серии <span class=error>буллитов</span> победил нижегородское <span class=error>Торпедо</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> и продлил победную серию до пяти встреч. Увеличить
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Матч, прошедший в субботу в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе «Торпедо» шайбы забросили Вячеслав Кулемин (12-я минута), Денис Баранцев (53) и Геннадий Столяров (57). У СКА отличились Александр Барабанов (16), Илья Ковальчук (30) и Павел Дацюк (49). В серии буллитов победу гостям принес Никита Гусев.

В следующем матче СКА 4 сентября сыграет в гостях с московским «Спартаком», в этот же день «Торпедо» примет московское «Динамо».

2.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 3:4 Б СКА
(1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Петерис Скудра Олег Знарок
Вратари
Станислав Галимов 48:56 (И. Лисутин 48:56) Микко Коскинен 65:00 (И. Шестеркин 65:00)
1-й период
Александр Барабанов 02:43
Максим Чудинов 05:02
Максим Чудинов 05:02
06:03 Жига Еглич
11:01 Вячеслав Кулемин (Д. Веряев, А. Аляев)
13:56 Владимир Галузин
Александр Барабанов (М. Карпов, Е. Яковлев) 15:45
16:05 Артем Аляев
2-й период
27:17 Вячеслав Кулемин
Илья Ковальчук 29:19
Егор Рыков 39:32
3-й период
44:19 Томаш Кундратек
48:00 Геннадий Столяров
Павел Дацюк (Н. Гусев) 48:29
49:01 Алексей Потапов
Илья Каблуков 51:54
52:26 Денис Баранцев (Ж. Еглич, Е. Дугин)
56:29 Геннадий Столяров (Д. Паршин, Р. Мамашев)
57:07
Овертайм
Динар Хафизуллин 61:50
Серия буллитов - победный бросок
Н. Гусев
Статистика
14 Штрафное время 35
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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