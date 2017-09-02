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2 сентября 2017, 20:37 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили по буллитам московскому «Спартаку»

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили на выезде по буллитам московскому «Спартаку» со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неудачной игры в Братиславе где минчане проиграли <span class=error>Словану</span> 2:4 главный тренер <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> произвел перестановки в стартовом составе. Шарль <span class=error>Лингле</span> занял место Роба Клинкхаммера в первом звене атаки. Однако улучшить снайперские показатели зубрам не удалось. Увеличить
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После неудачной игры в Братиславе, где минчане проиграли «Словану» 2:4, главный тренер Горди Дуайер произвел перестановки в стартовом составе. Шарль Лингле занял место Роба Клинкхаммера в первом звене атаки. Однако улучшить снайперские показатели «зубрам» не удалось.

Динамовцы в прошедшей игре постарались дисциплинированно сыграть в защите. Уже на шестой минуте первого периода минчане получили численный перевес в два игрока, но реализовать большинство гостям не удалось. В стартовые двадцать минут подопечные Горди Дуайера значительно превосходили хозяев площадки в нападении, что и отразилось в количестве бросков по воротам.

Далее в ходе встречи спартаковцы исправили ситуацию и намного чаще беспокоили голкипера «зубров» Юнаса Энрота, который провел неплохой матч на своей позиции. На 60-й минуте московская команда получила возможность реализовать большинство, после удаления Ильи Шинкевича, но в основное и дополнительное время матча заброшенных шайб не оказалось. В серии буллитов были сильнее спартаковцы, трижды переигравшие голкипера «зубров», которые потерпели пятое поражение подряд и набрали два очка в турнирной таблице.

Минское «Динамо» продолжит выездную серию регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября поединком с череповецкой «Северсталью», 6 сентября состоится матч с ХК «Сочи», а завершится турне в Нижнем Новгороде игрой с «Торпедо».

2.09.2017 17:00 Зрители 7024 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:0 Б Динамо Мн
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Горди Дуайер
Вратари
Никита Беспалов Юнас Энрот
1-й период
Артур Гаврус 03:17
03:43 Александр Хохлачев
04:13 Вячеслав Лещенко
2-й период
Евгений Ковыршин 21:45
27:38 Райан Стоа
Егор Шарангович 27:38
3-й период
46:05 Райан Стоа
Дмитрий Коробов 46:05
Илья Шинкевич 59:17
Серия буллитов - победный бросок
И. Мирнов
Статистика
8 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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