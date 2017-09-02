Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили по буллитам московскому «Спартаку»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После неудачной игры в Братиславе, где минчане проиграли «Словану» 2:4, главный тренер Горди Дуайер произвел перестановки в стартовом составе. Шарль Лингле занял место Роба Клинкхаммера в первом звене атаки. Однако улучшить снайперские показатели «зубрам» не удалось.

Динамовцы в прошедшей игре постарались дисциплинированно сыграть в защите. Уже на шестой минуте первого периода минчане получили численный перевес в два игрока, но реализовать большинство гостям не удалось. В стартовые двадцать минут подопечные Горди Дуайера значительно превосходили хозяев площадки в нападении, что и отразилось в количестве бросков по воротам.

Далее в ходе встречи спартаковцы исправили ситуацию и намного чаще беспокоили голкипера «зубров» Юнаса Энрота, который провел неплохой матч на своей позиции. На 60-й минуте московская команда получила возможность реализовать большинство, после удаления Ильи Шинкевича, но в основное и дополнительное время матча заброшенных шайб не оказалось. В серии буллитов были сильнее спартаковцы, трижды переигравшие голкипера «зубров», которые потерпели пятое поражение подряд и набрали два очка в турнирной таблице.

Минское «Динамо» продолжит выездную серию регулярного чемпионата КХЛ 4 сентября поединком с череповецкой «Северсталью», 6 сентября состоится матч с ХК «Сочи», а завершится турне в Нижнем Новгороде игрой с «Торпедо».