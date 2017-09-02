Хоккеисты «Северстали» обыграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в субботу в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев льда, у которых отличились Дмитрий Кагарлицкий (1-я минута), Максим Рыбин (13) и Евгений Монс (28). У «Локомотива» шайбы забросили Александр Кадейкин (2) и Даниил Апальков (52).

«Северсталь» 4 сентября примет минское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день встретится на выезде с динамовцами из Риги.