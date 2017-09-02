Хоккеисты «Северстали» обыграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в субботу в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев льда, у которых отличились Дмитрий Кагарлицкий (1-я минута), Максим Рыбин (13) и Евгений Монс (28). У «Локомотива» шайбы забросили Александр Кадейкин (2) и Даниил Апальков (52).
«Северсталь» 4 сентября примет минское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день встретится на выезде с динамовцами из Риги.
|2.09.2017 17:00
|Зрители 4751
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|3:2
|Локомотив
|(2:1, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Алексей Кудашов
Вратари
|Юлиус Гудачек
|Алексей Мурыгин 58:57 (А. Мурыгин 59:42-59:47)
|1-й период
|00:38
|Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов, А. Бумагин)
|Александр Кадейкин (Е. Коршков)
|01:44
|Петри Контиола
|03:37
|12:09
|Максим Рыбин (Ю. Трубачев)
|2-й период
|27:51
|Евгений Монс (В. Вишневский)
|Павел Красковский
|32:21
|37:50
|Николай Казаковцев
|3-й период
|43:43
|Даниил Апальков (Д. Осипов, Е. Аверин)
|51:49
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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