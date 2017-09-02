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2 сентября 2017, 20:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Северстали» обыграли «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Хоккеисты череповецкой «Северстали» обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты череповецкой <span class=error>Северстали</span> обыграли ярославский Локомотив в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Череповце, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу хозяев льда, у которых отличились Дмитрий Кагарлицкий (1-я минута), Максим Рыбин (13) и Евгений Монс (28). У «Локомотива» шайбы забросили Александр Кадейкин (2) и Даниил Апальков (52).

«Северсталь» 4 сентября примет минское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день встретится на выезде с динамовцами из Риги.

2.09.2017 17:00 Зрители 4751 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 3:2 Локомотив
(2:1, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Алексей Кудашов
Вратари
Юлиус Гудачек Алексей Мурыгин 58:57 (А. Мурыгин 59:42-59:47)
1-й период
00:38 Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов, А. Бумагин)
Александр Кадейкин (Е. Коршков) 01:44
Петри Контиола 03:37
12:09 Максим Рыбин (Ю. Трубачев)
2-й период
27:51 Евгений Монс (В. Вишневский)
Павел Красковский 32:21
37:50 Николай Казаковцев
3-й период
43:43
Даниил Апальков (Д. Осипов, Е. Аверин) 51:49
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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