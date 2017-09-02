Московское «Динамо» победило рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Московское «Динамо» в гостях победило одноименный клуб из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в субботу в Риге, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1). В составе московского «Динамо» шайбы забросили Даниил Тарасов (10-я и 37-я минуты), Владимир Брюквин (14), Евгений Артюхин (33) и Илья Никулин (34). У хозяев отличился Микс Индрашис (56).
В следующем матче рижское «Динамо» 4 сентября примет ярославский «Локомотив», в этот же день московское «Динамо» в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».
Главные тренеры
|Сандис Озолиньш
|Владимир Воробьев
Вратари
|Джастин Питерс 33:13 (Я. Калныньш 33:13)
|Александр Еременко
|1-й период
|Дмитрий Вишневский
|04:00
|06:10
|Даниил Тарасов (М. Карсумс)
|09:30
|11:48
|Брэндон Макмиллан
|Владимир Брюквин (Н. Комаров, А. Алексеев)
|13:39
|Юусо Хиетанен
|15:23
|Евгений Артюхин
|19:05
|2-й период
|Евгений Артюхин
|32:36
|33:09
|Илья Никулин (Д. Бойд)
|33:13
|35:16
|Кристапс Зиле
|35:16
|Кристапс Зиле
|35:16
|Даниил Тарасов (М. Карсумс, И. Никулин)
|36:46
|3-й период
|Егор I Зайцев
|45:36
|46:34
|51:24
|Лукас Лессио
|55:28
|Микс Индрашис (М. Бичевскис)
Статистика
|14
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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