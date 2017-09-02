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2 сентября 2017, 19:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» победило рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Московское «Динамо» в гостях победило одноименный клуб из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Московское Динамо в гостях победило одноименный клуб из Риги в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Риге, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1). В составе московского «Динамо» шайбы забросили Даниил Тарасов (10-я и 37-я минуты), Владимир Брюквин (14), Евгений Артюхин (33) и Илья Никулин (34). У хозяев отличился Микс Индрашис (56).

В следующем матче рижское «Динамо» 4 сентября примет ярославский «Локомотив», в этот же день московское «Динамо» в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».

2.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 1:5 ХК Динамо
(0:2, 0:3, 1:0)
Главные тренеры
Сандис Озолиньш Владимир Воробьев
Вратари
Джастин Питерс 33:13 (Я. Калныньш 33:13) Александр Еременко
1-й период
Дмитрий Вишневский 04:00
06:10
Даниил Тарасов (М. Карсумс) 09:30
11:48 Брэндон Макмиллан
Владимир Брюквин (Н. Комаров, А. Алексеев) 13:39
Юусо Хиетанен 15:23
Евгений Артюхин 19:05
2-й период
Евгений Артюхин 32:36
33:09
Илья Никулин (Д. Бойд) 33:13
35:16 Кристапс Зиле
35:16 Кристапс Зиле
35:16
Даниил Тарасов (М. Карсумс, И. Никулин) 36:46
3-й период
Егор I Зайцев 45:36
46:34
51:24 Лукас Лессио
55:28 Микс Индрашис (М. Бичевскис)
Статистика
14 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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