Московское «Динамо» победило рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в субботу в Риге, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 3:0, 0:1). В составе московского «Динамо» шайбы забросили Даниил Тарасов (10-я и 37-я минуты), Владимир Брюквин (14), Евгений Артюхин (33) и Илья Никулин (34). У хозяев отличился Микс Индрашис (56).

В следующем матче рижское «Динамо» 4 сентября примет ярославский «Локомотив», в этот же день московское «Динамо» в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».