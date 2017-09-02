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2 сентября 2017, 19:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Сочи» нанес «Ак Барсу» первое поражение в сезоне КХЛ, забросив пять безответных шайб

ТАСС, 2 сентября. Казанский «Ак Барс» со счетом 0:5 проиграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), потерпев первое поражение в текущем сезоне.

Сочи нанес Ак Барсу первое поражение в сезоне КХЛ забросив пять безответных шайб - Фото Увеличить
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Заброшенными шайбами отметились Михаил Мамкин (26-я минута), Вадим Щегольков (47), Евгений Лапенков (55), Кейси Уэллмэн (56) и Андрей Иванов (58). 31 августа «Сочи» на выезде встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым» и потерпел разгромное поражение со счетом 3:11. «Ак Барс» до встречи с «Сочи» выиграл четыре матча подряд.

В таблице Восточной конференции казанский клуб сохранил лидерство. В активе «Ак Барса» 12 очков в пяти матчах. «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на третье место на Западе.

В следующем матче 6 сентября «Ак Барс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». «Сочи» днем ранее на своем льду примет нижнекамский «Нефтехимик».

В других матчах субботы московское «Динамо» со счетом 5:1 в гостях обыграло рижское «Динамо», череповецкая «Северсталь» дома со счетом 3:2 была сильнее ярославского «Локомотива».

2.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 0:5 Сочи
(0:0, 0:1, 0:4)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Сергей Зубов
Вратари
Эмиль Гарипов Дмитрий Шикин
1-й период
Вадим Хомицкий 03:22
06:25 Андрей Чибисов
13:20
15:16
18:06 Никита Язьков
2-й период
24:02 Альберт Яруллин
Михаил Мамкин (Е. Лапенков, А. Цветков) 25:39
Вадим Хомицкий 34:39
Руслан Педан 35:24
3-й период
Райан Гарбутт 43:36
Павел Падакин 44:24
Вадим Щегольков (В. Хомицкий, П. Падакин) 46:54
6702 47:36
52:29 Иржи Секач
54:18 Андрей Попов
Евгений Лапенков (П. Падакин) 54:27
Руслан Педан 54:32
Кейси Уэллман (Ш. Коллинс) 55:56
6702 (С. Гребенщиков, И. Хохлов) 57:10
Статистика
12 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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