«Сочи» нанес «Ак Барсу» первое поражение в сезоне КХЛ, забросив пять безответных шайб
ТАСС, 2 сентября. Казанский «Ак Барс» со счетом 0:5 проиграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), потерпев первое поражение в текущем сезоне.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Заброшенными шайбами отметились Михаил Мамкин (26-я минута), Вадим Щегольков (47), Евгений Лапенков (55), Кейси Уэллмэн (56) и Андрей Иванов (58). 31 августа «Сочи» на выезде встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым» и потерпел разгромное поражение со счетом 3:11. «Ак Барс» до встречи с «Сочи» выиграл четыре матча подряд.
В таблице Восточной конференции казанский клуб сохранил лидерство. В активе «Ак Барса» 12 очков в пяти матчах. «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на третье место на Западе.
В следующем матче 6 сентября «Ак Барс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». «Сочи» днем ранее на своем льду примет нижнекамский «Нефтехимик».
В других матчах субботы московское «Динамо» со счетом 5:1 в гостях обыграло рижское «Динамо», череповецкая «Северсталь» дома со счетом 3:2 была сильнее ярославского «Локомотива».
|Зинэтула Билялетдинов
|Сергей Зубов
|Эмиль Гарипов
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|Вадим Хомицкий
|03:22
|06:25
|Андрей Чибисов
|13:20
|15:16
|18:06
|Никита Язьков
|2-й период
|24:02
|Альберт Яруллин
|Михаил Мамкин (Е. Лапенков, А. Цветков)
|25:39
|Вадим Хомицкий
|34:39
|Руслан Педан
|35:24
|3-й период
|Райан Гарбутт
|43:36
|Павел Падакин
|44:24
|Вадим Щегольков (В. Хомицкий, П. Падакин)
|46:54
|6702
|47:36
|52:29
|Иржи Секач
|54:18
|Андрей Попов
|Евгений Лапенков (П. Падакин)
|54:27
|Руслан Педан
|54:32
|Кейси Уэллман (Ш. Коллинс)
|55:56
|6702 (С. Гребенщиков, И. Хохлов)
|57:10
|12
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter