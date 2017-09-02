«Сочи» нанес «Ак Барсу» первое поражение в сезоне КХЛ, забросив пять безответных шайб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заброшенными шайбами отметились Михаил Мамкин (26-я минута), Вадим Щегольков (47), Евгений Лапенков (55), Кейси Уэллмэн (56) и Андрей Иванов (58). 31 августа «Сочи» на выезде встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым» и потерпел разгромное поражение со счетом 3:11. «Ак Барс» до встречи с «Сочи» выиграл четыре матча подряд.

В таблице Восточной конференции казанский клуб сохранил лидерство. В активе «Ак Барса» 12 очков в пяти матчах. «Сочи» набрал восемь очков и поднялся на третье место на Западе.

В следующем матче 6 сентября «Ак Барс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». «Сочи» днем ранее на своем льду примет нижнекамский «Нефтехимик».

В других матчах субботы московское «Динамо» со счетом 5:1 в гостях обыграло рижское «Динамо», череповецкая «Северсталь» дома со счетом 3:2 была сильнее ярославского «Локомотива».