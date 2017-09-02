Мэттью Фрэттин: В Астане гораздо круче, чем я ожидал
Новичок «Барыса», канадский хоккеист Мэттью Фрэнтин рассказал о новой обстановке.
«В Астане гораздо круче, чем я ожидал, без сомнения. Ты едешь с одними ожиданиями, но реальность превосходит их. Красивый молодой город с прекрасными зданиями. Очень дружелюбные люди. Я определенно счастлив.
Что касается команды, то ребята отличные. Очень теплое приветствие. Такой большой отличный коллектив — тренерский штаб, администраторы, врачи, все очень добры и приветливы. Адаптация проходит отлично. Обстановка напоминает Северную Америку. Вокруг много магазинов. Ребята помогают и подсказывают. Можно легко сориентироваться и найти
Источник: hcbarys.kz
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