Мэттью Фрэттин: В Астане гораздо круче, чем я ожидал

«В Астане гораздо круче, чем я ожидал, без сомнения. Ты едешь с одними ожиданиями, но реальность превосходит их. Красивый молодой город с прекрасными зданиями. Очень дружелюбные люди. Я определенно счастлив.

Что касается команды, то ребята отличные. Очень теплое приветствие. Такой большой отличный коллектив — тренерский штаб, администраторы, врачи, все очень добры и приветливы. Адаптация проходит отлично. Обстановка напоминает Северную Америку. Вокруг много магазинов. Ребята помогают и подсказывают. Можно легко сориентироваться и найти что-то необходимое. Возможно, в Северной Америке есть мнение, что люди в этом регионе неприветливые и злые, но я вижу, что это не так. Все прекрасно".

Источник: hcbarys.kz