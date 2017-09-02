Получивший травму форвард Ганзл отправился с «Нефтехимиком» на выездную серию КХЛ

Игрок получил травму 29 августа в домашнем матче регулярного чемпионата с тольяттинской «Ладой», который завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. В текущем сезоне КХЛ Ганзл, пополнивший нижнекамский клуб в мае, провел 4 игры и набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача).

В субботу «Нефтехимик» вылетел в Уфу, где в воскресенье проведет первый матч выездной серии с местным «Салаватом Юлаевым». Затем в рамках турне команда Андрея Назарова сыграет с «Сочи» (5 сентября) и братиславским «Слованом» (8 сентября).

Полностью состав «Нефтехимика» на выездную серию выглядит следующим образом:

вратари — Илья Ежов, Андрей Макаров, Ильнур Габдулхаков;.

защитники — Олег Пиганович, Андрей Сергеев, Александр Брынцев, Дмитрий Огурцов, Роман Граборенко, Дамир Шарипзянов, Михаил Чурляев, Алексей Волгин, Камиль Фазылзянов, Владислав Арбузов;.

нападающие — Дэн Секстон, Чед Рау, Робин Ганзл, Александр Авцин, Андрей Нестрашил, Павел Порядин, Павел Куликов, Эмиль Галимов, Марат Хайруллин, Богдан Якимов, Ильдар Шиксатдаров, Павел Здунов, Александр Торяник, Евгений Соловьев, Николай Жердев, Илья Аркалов.