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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30874570/
2 сентября 2017, 10:47 | Хоккей: КХЛ | ГТРК "Южный Урал"

«Трактор» уступил «Адмиралу»

Челябинский хоккейный клуб потерпел поражение на домашнем льду.

«Трактор» проиграл «Адмиралу» со счетом 2:3, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Счет в матче уже на шестой минуте открыли гости — отличился Виктор Александров. К середине второго периода благодаря голу Роберта Саболича им удалось развить преимущество — 2:0. Однако хозяева перехватили инициативу и еще до конца второй двадцатиминутки сравняли счет — шайбы забросили Пол Щехура и Артем Пеньковский. Но в третьем периоде удача все же улыбнулась «Адмиралу» — победу своей команде принес Вадим Краснослободцев — 2:3.

Добавим, что следующую игру «Трактор» проведет завтра, 3 сентября. В южноуральскую столицу пожалует китайский клуб «Куньлунь».
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