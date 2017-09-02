«Трактор» уступил «Адмиралу»

«Трактор» проиграл «Адмиралу» со счетом 2:3, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Счет в матче уже на шестой минуте открыли гости — отличился Виктор Александров. К середине второго периода благодаря голу Роберта Саболича им удалось развить преимущество — 2:0. Однако хозяева перехватили инициативу и еще до конца второй двадцатиминутки сравняли счет — шайбы забросили Пол Щехура и Артем Пеньковский. Но в третьем периоде удача все же улыбнулась «Адмиралу» — победу своей команде принес Вадим Краснослободцев — 2:3.

Добавим, что следующую игру «Трактор» проведет завтра, 3 сентября. В южноуральскую столицу пожалует китайский клуб «Куньлунь».