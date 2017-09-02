Сами Леписте: «Йокерит» может быть доволен стартом в новом сезоне»

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Финский «Йокерит» удачно начал нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уже на старте подопечные Юкки Ялонена разгромили на выезде минское «Динамо» (6:1). Но дальше хельсинский клуб провел тяжелые гостевые встречи с действующим обладателем Кубка Гагарина петербургским СКА (0:2), финалистом Западной конференции прошлого сезона ярославским «Локомотивом» (4:3 Б) и ослабленным, но боевым московским «Динамо» (1:2 Б).

Одним из новичков нынешнего «Йокерита» является защитник Сами Леписте. Чемпион мира 2011 года и бронзовый призер ванкуверской и сочинской Олимпиад после 10 лет выступления в клубах Северной Америки (три полных сезона в НХЛ), ярославском «Локомотиве», пражском «Льве», екатеринбургском «Автомобилисте» и уфимском «Салавате Юлаеве» вернулся в родной клуб. В эксклюзивном интервью «Известиям» он поделился мнением о старте команды в сезоне, перспективах 18-летнего финского форварда Элли Толвонена и причинах весеннего отъезда из Башкортостана.

— Какие впечатления оставил матч с «Динамо»?

— Это была отличная игра. Мы контролировали ее ход, имели немало шансов для взятия ворот, но, к сожалению, реализовали только один из них. Соперник лучше нас пользовался своими моментами, поэтому ничья в основное время была закономерным результатом. А в серии буллитов всегда важен элемент удачи. В этот раз она была не на нашей стороне.

— Как оцените итоги стартовой выездной серии «Йокерита»?

— Наша игра становится лучше. Мы показали хороший результат в этой выездной серии. Но могли добиться большего. «Йокерит» удачно стартовал в Минске. Но затем мы играли в гостях с такими командами, как СКА, «Локомотив» и «Динамо». Было сложно набрать много очков в этих матчах, но мы играли достойно. К сожалению, в игре против СКА не смогли использовать свои шансы у чужих ворот — их было много. А победа над «Локомотивом» — это очень большой успех. Я оценю наш старт в сезоне как очень хороший. Но нам еще нужно много работать. Мы должны прибавлять в использовании своих голевых моментов — с этим у нас пока проблемы.

— Ваш молодой форвард Элли Толвонен удачно дебютировал в КХЛ и был признан лигой ее лучшим новичком по итогам первой недели регулярного чемпионата. Мы сейчас наблюдаем рождение новой звезды?

— Это очень хороший игрок. Он довольно молод и только начинает свой путь на таком высоком уровне. В матче с минским «Динамо» он получил шанс показать себя на уровне «Йокерита» и КХЛ и воспользовался им, забив три гола. У Толвонена очень большие шансы стать звездой. Надеюсь, он продолжил прогрессировать и приносить успех нашей команде.

— Вы неожиданно ушли из «Салавата Юлаева» по итогам предыдущего сезона, хотя его главный тренер Эркка Вестерлунд заявлял о желании с вами поработать. Почему не остались в Уфе?

— Я не знаю. У меня истек контракт. Руководство «Салавата» не предлагало мне новый.

— Вы обсуждали этот вопрос с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом?

— Нет, я к нему не обращался с этим вопросом, он мне тоже ничего не говорил. Я благодарен Вайсфельду за совместные четыре года в «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве». Но требовать контракт от клуба, если он во мне не заинтересован — это не мой стиль. К тому же, уже сразу по окончании контракта «Йокерит» проявил ко мне предметный интерес, и я без раздумий принял предложение клуба. Появилась возможность вернуться в родную страну, поиграть в такой команде, как «Йокерит».

— Почему предыдущий сезон «Салавата» получился неудачным?

— Не могу ответить на этот вопрос. Мы хорошо готовились к тому сезону. Трудно было предположить, что все сложится так неудачно. Помешали многочисленные травмы игроков. И во многих матчах нам не везло — не реализовывали свои моменты и пропускали нелепые шайбы. Очень тяжело было выходить в плей-офф. Но я думаю, что нам удалось показать характер в решающий момент и попасть в Кубок Гагарина. А там мы достойно боролись с «Ак Барсом», но опять не использовали свои возможности.

— На что может претендовать «Йокерит» в нынешнем сезоне?