«Витязь» проиграл «Югре» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Подмосковный «Витязь» на своем льду уступил ханты-мансийской «Югре» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Павел Варфоломеев (27-я и 53-я минуты), еще одну шайбу забросил Сергей Перетягин (6). У хозяев отличились Артем
«Витязь» потерпел третье поражение подряд, а «Югра» прервала серию из трех проигрышей кряду.
В следующем матче чемпионата КХЛ «Витязь» 3 сентября примет омский «Авангард», а «Югра» сыграет на выезде с братиславским «Слованом».
|1.09.2017 19:30
|Зрители 4500
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Игорь Захаркин
Вратари
|Игорь Сапрыкин 58:42
|Илья Проскуряков
|1-й период
|02:55
|Алексей II Семенов
|Сергей Перетягин (С. Купцов, Д. Ильин)
|п.в.
|05:07
|09:06
|п.в.
|Артем Швец-Роговой (А. Копейкин)
|Даниил Ильин
|11:41
|19:53
|Артем Швец-Роговой
|2-й период
|Павел Варфоломеев (А. Анкудинов)
|п.в.
|26:24
|35:22
|Егор Воронков
|36:32
|37:59
|Максим Афиногенов
|3-й период
|42:55
|Виталий Шулаков
|48:26
|51:47
|п.в.
|Войтех Мозик (А. Швец-Роговой, Р. Горак)
|Павел Варфоломеев (К. Майоров)
|п.в.
|52:03
|58:52
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter