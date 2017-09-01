«Витязь» проиграл «Югре» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Павел Варфоломеев (27-я и 53-я минуты), еще одну шайбу забросил Сергей Перетягин (6). У хозяев отличились Артем Швец-Роговой (10) и Войтех Мозик (52).

«Витязь» потерпел третье поражение подряд, а «Югра» прервала серию из трех проигрышей кряду.

В следующем матче чемпионата КХЛ «Витязь» 3 сентября примет омский «Авангард», а «Югра» сыграет на выезде с братиславским «Слованом».