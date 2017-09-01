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1 сентября 2017, 23:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» проиграл «Югре» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Подмосковный «Витязь» на своем льду уступил ханты-мансийской «Югре» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Подмосковный Витязь на своем льду уступил <nobr>ханты-мансийской</nobr> <span class=error>Югре</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Павел Варфоломеев (27-я и 53-я минуты), еще одну шайбу забросил Сергей Перетягин (6). У хозяев отличились Артем Швец-Роговой (10) и Войтех Мозик (52).

«Витязь» потерпел третье поражение подряд, а «Югра» прервала серию из трех проигрышей кряду.

В следующем матче чемпионата КХЛ «Витязь» 3 сентября примет омский «Авангард», а «Югра» сыграет на выезде с братиславским «Слованом».

1.09.2017 19:30 Зрители 4500 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 2:3 Югра
(1:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Игорь Захаркин
Вратари
Игорь Сапрыкин 58:42 Илья Проскуряков
1-й период
02:55 Алексей II Семенов
Сергей Перетягин (С. Купцов, Д. Ильин) п.в. 05:07
09:06 п.в. Артем Швец-Роговой (А. Копейкин)
Даниил Ильин 11:41
19:53 Артем Швец-Роговой
2-й период
Павел Варфоломеев (А. Анкудинов) п.в. 26:24
35:22 Егор Воронков
36:32
37:59 Максим Афиногенов
3-й период
42:55
Виталий Шулаков 48:26
51:47 п.в. Войтех Мозик (А. Швец-Роговой, Р. Горак)
Павел Варфоломеев (К. Майоров) п.в. 52:03
58:52
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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