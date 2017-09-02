«Авангард» потерпел первое крупное поражение в сезоне от ЦСКА

Перед матчем у «Авангарда» было четыре домашних победы, и в Москве команда явно хотела продолжить победную серию. Но один из лидеров чемпионата оказался крепким орешком. Уже на 2-й минуте ЦСКА показал свою силу, забив быструю шайбу.

После этого команды сбросили обороты и вплоть до середины третьего периода не могли забить. Точку в безголевой части матча поставил ЦСКА. Отметим, что ассистентом второй шайбы стал знакомый омичам Антон Бурдасов, который еще в прошлом сезоне был одним из ведущих игроков «Авангарда».

Чтобы переломить ход игры, Андрей Скабелка на последних минутах поменял вратаря на шестого полевого хоккеиста. Но маневр закончился лишь пропуском третьей шайбы в пустые ворота. В итоге «Авангард» потерпел первое поражение со счетом 0:3 от одного из лидеров КХЛ, но показал при этом добротную игру, о чем свидетельствует статистика матча.