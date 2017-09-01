ЦСКА нанес «Авангарду» первое поражение в чемпионате КХЛ

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Встреча, прошедшая в ЛДС ЦСКА, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Кирилл Капризов (2-я минута), Роман Любимов (53) и Джефф Плэтт (60). Голкипер ЦСКА Илья Сорокин провел первый в сезоне матч «на ноль».

В ЦСКА продолжается массовая ротация состава. На игру с «Авангардом» вне состава остались такие игроки как Игорь Ожиганов и, например, Константин Окулов. Один из немногих, кто выходит у ЦСКА в каждом матче — Кирилл Капризов. Дело в том, что 20-летний форвард все еще входит в число «лимитчиков» — двух игроков, проходящих в состав по дополнительной квоте. Скорее всего, это позволит Капризову играть в чемпионате чаще остальных партнеров.

Тем более, что именно Капризов уже на второй минуте открыл счет в матче. Заслуги 97-го номера было не так много: он открылся в чужой зоне и бросил со средней дистанции. Несмотря на то, что Доминик Фурх видел момент броска, справиться с шайбой он не смог — она пролетела подмышкой. До конца периода ЦСКА мог увеличить отрыв, «Авангарду» перехватить инициативу не помогло даже удаление Михаила Науменкова.

Лишь после перерыва гости ненадолго сумели перевести шайбу в чужую зону, но единственным их достижением во втором периоде стала существенная победа по броскам в створ — 13:2. Ни одну из своих попыток омичи не реализовали. В третьем периоде форвард гостей Илья Михеев разбил стекло, вбрасывая шайбу в зону ЦСКА. Игра была остановлена на шесть минут, а в первой же смене после паузы Любимов удвоил преимущество, сняв все вопросы о победителе встречи. На последней минуте Плэтт поразил пустые ворота, установив окончательный счет в матче.

ЦСКА, для которого эта победа стала четвертой подряд, следующую игру чемпионата КХЛ проведет дома 3 сентября с новосибирской «Сибирью». «Авангард», потерпевший первое поражение в сезоне, в тот же день сыграет в Подольске с подмосковным «Витязем».