«Слован» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Месарош (33-я минута) и Колби Геноуэй (35), у гостей шайбу забросил Артем Артемов (9).

«Слован» одержал вторую победу подряд, «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.