«Слован» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Братиславский «Слован» обыграл на своем льду новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Месарош (33-я минута) и Колби Геноуэй (35), у гостей шайбу забросил Артем Артемов (9).
«Слован» одержал вторую победу подряд, «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче чемпионата КХЛ «Слован» 3 сентября примет
|1.09.2017 18:00
|Зрители 6411
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Павел Зубов
Вратари
|Марек Мазанец
|Александр Салак 58:16
|1-й период
|02:20
|Томаш Ворачек
|Артем Артемов
|08:44
|Константин Алексеев
|10:24
|12:46
|Радек Смоленяк
|16:07
|Юрай Микуш
|Адам Полашек
|19:08
|Глеб Зырянов
|19:58
|2-й период
|25:56
|Иван Шварни
|32:51
|Андрей Мезарош (Ян Бухтеле, М. Вьеденски)
|Адам Полашек
|33:27
|34:31
|Колби Геноуэй (Р. Смоленяк)
|3-й период
|Степан Санников
|43:31
|46:20
|Радек Смоленяк
|Патрик Закриссон
|47:05
Статистика
|10
|Штрафное время
|20
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter