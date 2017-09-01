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1 сентября 2017, 21:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Слован» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Братиславский «Слован» обыграл на своем льду новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Братиславский Слован обыграл на своем льду новосибирскую Сибирь в матче регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Андрей Месарош (33-я минута) и Колби Геноуэй (35), у гостей шайбу забросил Артем Артемов (9).

«Слован» одержал вторую победу подряд, «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче чемпионата КХЛ «Слован» 3 сентября примет ханты-мансийскую «Югру», а «Сибирь» встретится на выезде с московским ЦСКА.

1.09.2017 18:00 Зрители 6411 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 2:1 Сибирь
(0:1, 2:0, 0:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Павел Зубов
Вратари
Марек Мазанец Александр Салак 58:16
1-й период
02:20 Томаш Ворачек
Артем Артемов 08:44
Константин Алексеев 10:24
12:46 Радек Смоленяк
16:07 Юрай Микуш
Адам Полашек 19:08
Глеб Зырянов 19:58
2-й период
25:56 Иван Шварни
32:51 Андрей Мезарош (Ян Бухтеле, М. Вьеденски)
Адам Полашек 33:27
34:31 Колби Геноуэй (Р. Смоленяк)
3-й период
Степан Санников 43:31
46:20 Радек Смоленяк
Патрик Закриссон 47:05
Статистика
10 Штрафное время 20
5 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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