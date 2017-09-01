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1 сентября 2017, 20:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Автомобилист» дома проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл на своем льду китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Екатеринбургский Автомобилист проиграл на своем льду китайскому Куньлуню в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей отличились Брэндон Ип (30-я минута) и Войтек Вольский (39), у хозяев шайбу забросил Алексей Василевский (60).

«Куньлунь» одержал вторую победу подряд в чемпионате.

В следующем матче сезона «Автомобилист» примет 3 сентября на своем льду владивостокский «Адмирал», а «Куньлунь» в тот же день встретится на выезде с челябинским «Трактором».

1.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 1:2 Куньлунь
(0:0, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Майк Кинэн
Вратари
Якуб Коварж 59:29 Магнус Хелльберг
1-й период
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
2-й период
Брэндон Йип (А. Поникаровский, М. Дялога) 29:30
Войтек Вольски (К. Кейн, Р. Ибрагимов) 38:01
3-й период
59:52 Алексей Василевский
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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