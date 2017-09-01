«Автомобилист» дома проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей отличились Брэндон Ип (30-я минута) и Войтек Вольский (39), у хозяев шайбу забросил Алексей Василевский (60).

«Куньлунь» одержал вторую победу подряд в чемпионате.

В следующем матче сезона «Автомобилист» примет 3 сентября на своем льду владивостокский «Адмирал», а «Куньлунь» в тот же день встретится на выезде с челябинским «Трактором».