«Автомобилист» дома проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл на своем льду китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. У победителей отличились Брэндон Ип (30-я минута) и Войтек Вольский (39), у хозяев шайбу забросил Алексей Василевский (60).
«Куньлунь» одержал вторую победу подряд в чемпионате.
В следующем матче сезона «Автомобилист» примет 3 сентября на своем льду владивостокский «Адмирал», а «Куньлунь» в тот же день встретится на выезде с челябинским «Трактором».
|1.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|1:2
|Куньлунь
|(0:0, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Майк Кинэн
Вратари
|Якуб Коварж 59:29
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|00:00
|00:00
|00:00
|00:00
|00:00
|00:00
|00:00
|00:00
|2-й период
|Брэндон Йип (А. Поникаровский, М. Дялога)
|29:30
|Войтек Вольски (К. Кейн, Р. Ибрагимов)
|38:01
|3-й период
|59:52
|Алексей Василевский
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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