Магнитогорский «Металлург» потерпел третье поражение в КХЛ, уступив дома «Амуру»

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Магнитогорске, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Богдан Потехин (4-я минута), Вячеслав Ушенин (13-я) и Ян Коларж (31-я), у хозяев отличились Игорь Швырев (19-я) и Ник Шаус (52-я).

«Магнитка» примет астанинский «Барыс» в воскресенье, «Амур» в этот же день сыграет в Тольятти с «Ладой».