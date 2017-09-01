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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30872375/
1 сентября 2017, 20:09 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» потерпел третье поражение в КХЛ, уступив дома «Амуру»

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» проиграл третий матч в текущем сезоне КХЛ, уступив на своей площадке хабаровскому «Амуру».

Магнитогорский хоккейный клуб Металлург проиграл третий матч в текущем сезоне <span class=error>КХЛ</span> уступив на своей площадке хабаровскому Амуру. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Магнитогорске, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Богдан Потехин (4-я минута), Вячеслав Ушенин (13-я) и Ян Коларж (31-я), у хозяев отличились Игорь Швырев (19-я) и Ник Шаус (52-я).

«Магнитка» примет астанинский «Барыс» в воскресенье, «Амур» в этот же день сыграет в Тольятти с «Ладой».

1.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 2:3 Амур
(1:2, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Андрей Мартемьянов
Вратари
Василий Кошечкин 58:42 Юха Метсола
1-й период
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Богдан Потехин (А. Фролов) 03:58
Вячеслав Ушенин (Вл. Ушенин) 12:41
18:18 9154 (Д. Платонов, Ден. Казионов)
2-й период
Ян I Коларж (А. Фролов, М. Кондратьев) 30:20
3-й период
51:41 Ник Шос (А. Шенфельд, Ян Коварж)
Статистика
14 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
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