Магнитогорский «Металлург» потерпел третье поражение в КХЛ, уступив дома «Амуру»
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» проиграл третий матч в текущем сезоне КХЛ, уступив на своей площадке хабаровскому «Амуру».
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Магнитогорске, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Богдан Потехин (4-я минута), Вячеслав Ушенин (13-я) и Ян Коларж (31-я), у хозяев отличились Игорь Швырев (19-я) и Ник Шаус (52-я).
«Магнитка» примет астанинский «Барыс» в воскресенье, «Амур» в этот же день сыграет в Тольятти с «Ладой».
|1.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|2:3
|Амур
|(1:2, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Василий Кошечкин 58:42
|Юха Метсола
|1-й период
|00:00
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|00:00
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|00:00
|00:00
|Богдан Потехин (А. Фролов)
|03:58
|Вячеслав Ушенин (Вл. Ушенин)
|12:41
|18:18
|9154 (Д. Платонов, Ден. Казионов)
|2-й период
|Ян I Коларж (А. Фролов, М. Кондратьев)
|30:20
|3-й период
|51:41
|Ник Шос (А. Шенфельд, Ян Коварж)
Статистика
|14
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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