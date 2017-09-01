«Адмирал» одержал первую победу в чемпионате КХЛ, обыграв на выезде «Трактор»

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Встреча, прошедшая в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Виктор Александров (7-я минута), Роберт Саболич (30) и Вадим Краснослободцев (49). У «Трактора» отличились Пол Щехура (35) и Артем Пеньковский (39).

«Адмирал», одержав первую победу в сезоне, прервал неудачную стартовую серию из четырех поражений подряд.

В следующем матче сезона «Трактор» 3 сентября примет в Челябинске «Куньлунь», а «Адмирал» сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».