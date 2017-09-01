«Адмирал» одержал первую победу в чемпионате КХЛ, обыграв на выезде «Трактор»
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт. Владивостокский «Адмирал» одержал первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв на выезде челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата.
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Встреча, прошедшая в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Виктор Александров (7-я минута), Роберт Саболич (30) и Вадим Краснослободцев (49). У «Трактора» отличились Пол Щехура (35) и Артем Пеньковский (39).
«Адмирал», одержав первую победу в сезоне, прервал неудачную стартовую серию из четырех поражений подряд.
В следующем матче сезона «Трактор» 3 сентября примет в Челябинске «Куньлунь», а «Адмирал» сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».
|1.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Александр Андриевский
Вратари
|Павел Францоуз 58:47
|Иван Налимов
|1-й период
|00:00
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|00:00
|00:00
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|00:00
|00:00
|Виктор Александров (А. Горшков)
|06:57
|2-й период
|Роберт Саболич (Е. Григоренко)
|29:01
|34:56
|Пол Щехура (А. Бородкин, Л. Виделль)
|38:43
|Артем Пеньковский (М. Якуценя, Ал. Кручинин)
|3-й период
|Вадим Краснослободцев (П. Махановский)
|48:44
Статистика
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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