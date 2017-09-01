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1 сентября 2017, 20:07 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Адмирал» одержал первую победу в чемпионате КХЛ, обыграв на выезде «Трактор»

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Владивостокский «Адмирал» одержал первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв на выезде челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата.

Владивостокский Адмирал одержал первую победу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) обыграв на выезде челябинский Трактор в матче регулярного чемпионата. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Виктор Александров (7-я минута), Роберт Саболич (30) и Вадим Краснослободцев (49). У «Трактора» отличились Пол Щехура (35) и Артем Пеньковский (39).

«Адмирал», одержав первую победу в сезоне, прервал неудачную стартовую серию из четырех поражений подряд.

В следующем матче сезона «Трактор» 3 сентября примет в Челябинске «Куньлунь», а «Адмирал» сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».

1.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 2:3 Адмирал
(0:1, 2:1, 0:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Александр Андриевский
Вратари
Павел Францоуз 58:47 Иван Налимов
1-й период
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
Виктор Александров (А. Горшков) 06:57
2-й период
Роберт Саболич (Е. Григоренко) 29:01
34:56 Пол Щехура (А. Бородкин, Л. Виделль)
38:43 Артем Пеньковский (М. Якуценя, Ал. Кручинин)
3-й период
Вадим Краснослободцев (П. Махановский) 48:44
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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