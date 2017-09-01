«Ак Барс» с четырьмя победами возглавил турнирную таблицу КХЛ
«Ак Барс» продолжает домашнюю серию матчей регулярного чемпионата КХЛ. На сей раз соперником казанцев стала тольяттинская «Лада».
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Видимо, что-то случилось...
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На лед в составе хозяев впервые вышел Тимур Билялов. Видимо,
«Не успел даже войти в игру. Может, если бы до этого пару раз мне бросили, я бы быстрее вошел. Не ожидал такого начала», — признался Билялов после матча.
Вскоре «Ак Барс» отыгрался. Вышедший с капитанской нашивкой (Свитов пропускал игру) Андрей Марков убойным щелчком заставил Александра Лазушина капитулировать. Это первая шайба звездного защитника за казанский клуб.
После перерыва хозяева вырвались вперед. Сначала Антон Глинкин и Андрей Попов очутились вдвоем перед голкипером, и последний забросил шайбу в пустой угол. Автором третьего гола в ворота Лазушина стал Михаил Глухов.
«Лада» огрызнулась голом Кристапса Сотниекса под занавес второго периода, однако навязать борьбу у тольяттинцев не получилось. В том числе
Хозяевам же удалось увеличить преимущество благодаря голам Андрея Чибисова и Джастина Азеведо. Итог — 5:2.
«Я считаю, что команда играла с огромным желанием, — сказал наставник “Ак Барса” Зинэтула Билялетдинов. — Единственный момент, который хотелось бы поправить — большинство. Моментов у нас было достаточно, но, к сожалению, забили только одну шайбу. Это маловато, будем работать над этим».
«Ак Барс» одержал четвертую победу в четырех матчах и возглавил турнирную таблицу КХЛ.
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