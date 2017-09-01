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1 сентября 2017, 17:11 | Хоккей: КХЛ | АиФ Казань

«Ак Барс» с четырьмя победами возглавил турнирную таблицу КХЛ

«Ак Барс» продолжает домашнюю серию матчей регулярного чемпионата КХЛ. На сей раз соперником казанцев стала тольяттинская «Лада».

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На лед в составе хозяев впервые вышел Тимур Билялов. Видимо, из-за нервозности он пропустил шайбу уже на первой минуте. Форвард гостей Денис Зернов проехал с шайбой через все зоны, оставил не у дел Романа Абросимова и попал в сетку ворот.

«Не успел даже войти в игру. Может, если бы до этого пару раз мне бросили, я бы быстрее вошел. Не ожидал такого начала», — признался Билялов после матча.

Вскоре «Ак Барс» отыгрался. Вышедший с капитанской нашивкой (Свитов пропускал игру) Андрей Марков убойным щелчком заставил Александра Лазушина капитулировать. Это первая шайба звездного защитника за казанский клуб.

После перерыва хозяева вырвались вперед. Сначала Антон Глинкин и Андрей Попов очутились вдвоем перед голкипером, и последний забросил шайбу в пустой угол. Автором третьего гола в ворота Лазушина стал Михаил Глухов.

«Лада» огрызнулась голом Кристапса Сотниекса под занавес второго периода, однако навязать борьбу у тольяттинцев не получилось. В том числе из-за 8 минут штрафа, которые подопечные Артиса Аболса набрали в заключительной двадцатиминутке.

Хозяевам же удалось увеличить преимущество благодаря голам Андрея Чибисова и Джастина Азеведо. Итог — 5:2.

«Я считаю, что команда играла с огромным желанием, — сказал наставник “Ак Барса” Зинэтула Билялетдинов. — Единственный момент, который хотелось бы поправить — большинство. Моментов у нас было достаточно, но, к сожалению, забили только одну шайбу. Это маловато, будем работать над этим».

«Ак Барс» одержал четвертую победу в четырех матчах и возглавил турнирную таблицу КХЛ.
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