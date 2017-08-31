Рига чудила, Радил хохотал. Курьезная, но нужная победа «Спартака» в Латвии
Красно-белые завершили пятиматчевый выезд на мажорной ноте, начав победу над латвийцами (3:1) неожиданным голом в меньшинстве.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Очень символичный поединок выдался состоялся в четверг между рижанами и москвичами. А все дело в том, что свои первые четыре поединка оба соперника провели на выезде против одних и тех же клубов из Восточной конференции.
НА ОЗОЛИНЬША ПРИШЛО БОЛЬШЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ
Латвийцы также, как и «Спартак», уступили «Авангарду» и «Сибири». Но в отличие от
Ну, а зрителей на «Арене Рига» собралось, как в добрые старые времена, когда
Ведь в этом сезоне у рижан новый главный тренер — знаменитый латвийский защитник Сандис Озолиньш. Фигура в Латвии не просто известная, а культовая. Одно его появление у руля команды возвращает болельщикам интерес к ней. Пусть состав динамовцев в межсезонье, мягко говоря, и не усилился.
Ну, а «Спартаку», чтоб также гордо стартовать на домашней арене из зоны
В МОСКВЕ «СПАРТАКУ» ПОМОГУТ ФУТБОЛИСТЫ
В плане маркетинга подготовка к первому матчу
В общем, со зрителями футболисты помогут. А вот турнирных очков у них и у самих пока не густо. Так что тут уж хоккеистам пришлось самим выкарабкиваться из турнирного «подвала».
Вообще «Спартак» длинные выезды не любит. В прошлом году
НЕЛЕПЫЕ ОШИБКИ ХОЗЯЕВ
«Спартак» еще в первом периоде упустил реальнейшую возможность выйти вперед, имея в течении 78 секунд двойной численный перевес. Хозяева хватали удаления как попало. Сперва мощный Батнякрасивым борцовским приемом швырнул через себя Никонцева головой в лед. Затем Алишаускассхлопотал еще две минуты, поймав шайбу и на пару секунд сжав ее в краге.
Но наказать рижан за дурацкие фолы «гладиаторы» не сумели. Слабая реализация большинства остается их ахиллесовой пятой. В пяти матчах реализовать лишнего удалось лишь однажды.
На первой же минуте второго периода Макмиллан съездил клюшкой по щеке Комарова. Но и это за удаление спартаковцы наказать латвийцев не смогли. Однако, во втором периоде они хотя бы вратаря «Динамо» заставили попотеть — 13 бросков в створ. Со своей стороны, и хозяева два своих шанса реализовать большинство упустили.
В итоге счет был открыт только на 43-й минуте. И под стать всему поединку — весьма курьезно. На этот раз латвийцы оказались в большинстве. И на площадке начались твориться
Сперва вратарь и защитник рижан столкнулись за воротами и подарили шайбу соперникам. Почему спартаковец тогда не расстрелял пустые ворота — загадка. Видимо, сам не ожидал такого подарка.
Однако вскоре вслед за этим последовала потеря в средней зоне. И один из лучших форвардов москвичей, чех Радил очередную свалившуюся на «Спартак» удачу уже не упустил! Качнул корпусом, обыграл защитника «один в один» и точным броском прошил голкипера. Так гости отличились в меньшинстве! И хохотали потом на лавке, поздравляя Лукаша с неожиданным успехом.
А еще через шесть минут москвичи уже вели 3:0, забив и в большинстве, и в равных составах. Тут уж, что называется прорвало. В Москву «гладиаторы» возвращаются со щитом, выполнив своеобразную
|Сандис Озолиньш
|Вадим Епанчинцев
|Джастин Питерс 38:05 (Я. Калныньш 38:05-40:00, Дж. Питерс 40:00-58:15)
|Никита Беспалов
|1-й период
|07:00
|16:12
|Оскарс Батня
|16:54
|Нериюс Алишаускас
|2-й период
|20:40
|Брэндон Макмиллан
|Дмитрий Калинин
|38:05
|3-й период
|Александр Хохлачев
|40:54
|Лукаш Радил
|42:43
|44:56
|Уильям Ренн
|Бен Максвелл (И. Мирнов, В. Комаров)
|46:33
|Вячеслав Лещенко (А. Хохлачев)
|48:34
|54:28
|Никита Евпалов (М. Индрашис, К. Столлери)
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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