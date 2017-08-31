Рига чудила, Радил хохотал. Курьезная, но нужная победа «Спартака» в Латвии

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Очень символичный поединок выдался состоялся в четверг между рижанами и москвичами. А все дело в том, что свои первые четыре поединка оба соперника провели на выезде против одних и тех же клубов из Восточной конференции.

НА ОЗОЛИНЬША ПРИШЛО БОЛЬШЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ

Латвийцы также, как и «Спартак», уступили «Авангарду» и «Сибири». Но в отличие от красно-белых смогли взять вверх не только над «Югрой», но и над «Барысом». Что позволило недавнему аутсайдеру конференции (рижане закончили прошлый сезон на последнем месте на Западе) войти в зону плей-офф. И на свой первый домашний поединок выйти с гордо поднятой головой.

Ну, а зрителей на «Арене Рига» собралось, как в добрые старые времена, когда серебряно-карминовые крушили в плей-офф таких лидеров КХЛ, как СКА или московское «Динамо». 6649 человек. Не каждый российский клуб соберет столько народу на своем первом матче. Что, кстати, совсем неудивительно.

Ведь в этом сезоне у рижан новый главный тренер — знаменитый латвийский защитник Сандис Озолиньш. Фигура в Латвии не просто известная, а культовая. Одно его появление у руля команды возвращает болельщикам интерес к ней. Пусть состав динамовцев в межсезонье, мягко говоря, и не усилился.

Ну, а «Спартаку», чтоб также гордо стартовать на домашней арене из зоны плей-офф как раз надо было рижан в этом матче побеждать. Раз уж у примерно равных по силе соперников из Астаны и Новосибирска не удалось отобрать хотя бы очко.

В МОСКВЕ «СПАРТАКУ» ПОМОГУТ ФУТБОЛИСТЫ

В плане маркетинга подготовка к первому матчу красно-белых в Москве идет полным ходом. 2 сентября болельщиков в фойе «ВТБ Ледового дворца» ждут трофеи футбольного «Спартака», а также сами чемпионы России, которые во главе с их главным хоккейным экспертом Александром Самедовымпридут поддержать хоккейных одноклубников. Селфи и автографы прилагаются.

В общем, со зрителями футболисты помогут. А вот турнирных очков у них и у самих пока не густо. Так что тут уж хоккеистам пришлось самим выкарабкиваться из турнирного «подвала».

Вообще «Спартак» длинные выезды не любит. В прошлом году красно-белым в новогодние праздники пришлось восемь матчей кряду провести в гостях. Так вот москвичи привезли оттуда всего четыре очка! Да и те были добыты в двух первых поединках серии. Затем последовало шесть поражений, от которых команда уже так и не оправилась. И потому победа в Риге была для гостей особенно важна.

НЕЛЕПЫЕ ОШИБКИ ХОЗЯЕВ

«Спартак» еще в первом периоде упустил реальнейшую возможность выйти вперед, имея в течении 78 секунд двойной численный перевес. Хозяева хватали удаления как попало. Сперва мощный Батнякрасивым борцовским приемом швырнул через себя Никонцева головой в лед. Затем Алишаускассхлопотал еще две минуты, поймав шайбу и на пару секунд сжав ее в краге.

Но наказать рижан за дурацкие фолы «гладиаторы» не сумели. Слабая реализация большинства остается их ахиллесовой пятой. В пяти матчах реализовать лишнего удалось лишь однажды.

На первой же минуте второго периода Макмиллан съездил клюшкой по щеке Комарова. Но и это за удаление спартаковцы наказать латвийцев не смогли. Однако, во втором периоде они хотя бы вратаря «Динамо» заставили попотеть — 13 бросков в створ. Со своей стороны, и хозяева два своих шанса реализовать большинство упустили.

В итоге счет был открыт только на 43-й минуте. И под стать всему поединку — весьма курьезно. На этот раз латвийцы оказались в большинстве. И на площадке начались твориться какие-то нелепые чудеса.

Сперва вратарь и защитник рижан столкнулись за воротами и подарили шайбу соперникам. Почему спартаковец тогда не расстрелял пустые ворота — загадка. Видимо, сам не ожидал такого подарка.

Однако вскоре вслед за этим последовала потеря в средней зоне. И один из лучших форвардов москвичей, чех Радил очередную свалившуюся на «Спартак» удачу уже не упустил! Качнул корпусом, обыграл защитника «один в один» и точным броском прошил голкипера. Так гости отличились в меньшинстве! И хохотали потом на лавке, поздравляя Лукаша с неожиданным успехом.