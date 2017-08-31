Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30861560/
31 августа 2017, 22:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Спартак» обыграл рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 31 августа. Московский «Спартак» со счетом 3:1 одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Московский Спартак со счетом 3:1 одержал победу над рижским Динамо в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил (43-я минута), Бен Максвелл (47) и Вячеслав Лещенко (49). У хозяев отличился Никита Евпалов (55).

После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции. Москвичи набрали шесть очков в пяти матчах. «Динамо» занимает восьмое место. В активе команды пять очков в пяти играх.

В следующем матче 2 сентября «Спартак» на своей площадке примет минское «Динамо». Рижский клуб в этот же день дома встретится с московским «Динамо».

В другом матче четверга казанский «Ак Барс» на своем льду со счетом 5:2 обыграл тольяттинскую «Ладу».

31.08.2017 19:30 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 1:3 Спартак
(0:0, 0:0, 1:3)
Главные тренеры
Сандис Озолиньш Вадим Епанчинцев
Вратари
Джастин Питерс 38:05 (Я. Калныньш 38:05-40:00, Дж. Питерс 40:00-58:15) Никита Беспалов
1-й период
07:00
16:12 Оскарс Батня
16:54 Нериюс Алишаускас
2-й период
20:40 Брэндон Макмиллан
Дмитрий Калинин 38:05
3-й период
Александр Хохлачев 40:54
Лукаш Радил 42:43
44:56 Уильям Ренн
Бен Максвелл (И. Мирнов, В. Комаров) 46:33
Вячеслав Лещенко (А. Хохлачев) 48:34
54:28 Никита Евпалов (М. Индрашис, К. Столлери)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

Выбор сделан: РУСАДА получило гендиректора за три месяца до совета учредителей WADA

Яременко: сборная России по волейболу предстает на ЧЕ практически непобедимой командой

Халмурзаев сообщил, что завоевал бронзу ЧМ по дзюдо с травмой руки

"Пари Сен-Жермен" объявил об аренде футболиста "Монако" Мбаппе