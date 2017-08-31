«Спартак» обыграл рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил (43-я минута), Бен Максвелл (47) и Вячеслав Лещенко (49). У хозяев отличился Никита Евпалов (55).

После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции. Москвичи набрали шесть очков в пяти матчах. «Динамо» занимает восьмое место. В активе команды пять очков в пяти играх.

В следующем матче 2 сентября «Спартак» на своей площадке примет минское «Динамо». Рижский клуб в этот же день дома встретится с московским «Динамо».

В другом матче четверга казанский «Ак Барс» на своем льду со счетом 5:2 обыграл тольяттинскую «Ладу».