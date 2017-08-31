«Спартак» обыграл рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 31 августа. Московский «Спартак» со счетом 3:1 одержал победу над рижским «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе гостей заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил (43-я минута), Бен Максвелл (47) и Вячеслав Лещенко (49). У хозяев отличился Никита Евпалов (55).
После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции. Москвичи набрали шесть очков в пяти матчах. «Динамо» занимает восьмое место. В активе команды пять очков в пяти играх.
В следующем матче 2 сентября «Спартак» на своей площадке примет минское «Динамо». Рижский клуб в этот же день дома встретится с московским «Динамо».
В другом матче четверга казанский «Ак Барс» на своем льду со счетом 5:2 обыграл тольяттинскую «Ладу».
|Сандис Озолиньш
|Вадим Епанчинцев
|Джастин Питерс 38:05 (Я. Калныньш 38:05-40:00, Дж. Питерс 40:00-58:15)
|Никита Беспалов
|1-й период
|07:00
|16:12
|Оскарс Батня
|16:54
|Нериюс Алишаускас
|2-й период
|20:40
|Брэндон Макмиллан
|Дмитрий Калинин
|38:05
|3-й период
|Александр Хохлачев
|40:54
|Лукаш Радил
|42:43
|44:56
|Уильям Ренн
|Бен Максвелл (И. Мирнов, В. Комаров)
|46:33
|Вячеслав Лещенко (А. Хохлачев)
|48:34
|54:28
|Никита Евпалов (М. Индрашис, К. Столлери)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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