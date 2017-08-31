Хоккеисты «Ак Барса» одержали волевую победу над «Ладой» в матче чемпионата КХЛ

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«Ак Барс» выиграл в Казани со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). У хозяев льда отличились Андрей Марков (7-я минута), Андрей Попов (27-я), Михаил Глухов (37-я), Андрей Чибисов (54-я), Джастин Азеведо (60-я). За «Ладу» забили Денис Зернов (1-я) и Кристапс Сотниекс (39-я).

У «Ак Барса» первый матч в КХЛ проводил молодой вратарь Тимур Билялов, и уже в начале игры «Лада» поразила его ворота. Зернов убежал от защитников и открыл счет. Казанцы сразу пришли в себя, зажали «Ладу» в ее зоне и быстро отыгрались. В большинстве шайбу забросил Марков, который впервые отличился за «Ак Барс». Казанцы могли забить больше до перерыва, но свои моменты не реализовали.

Во втором периоде блеснуло звено Попова, которое забросило две шайбы в ворота «Лады». Сначала сам Попов забил с передачи Антона Глинкина, а потом Глинкин отдал еще на Глухова, который расстрелял ворота Александра Лазушина. «Лада» в конце периода смогла сократить отставание в счете — отличился Сотниекс.

В третьем периоде «Лада» постоянно играла в меньшинстве, и «Ак Барс» почти все время провел в атаках. Лазушину часто приходилось вступать в игру и спасать команду, но на 54-й минуте и он не смог выручить. Чибисов убежал один на один и реализовал момент — 4:2. Точку в матче поставил Азеведо броском в пустые ворота.

«Ак Барс» в следующем матче сыграет против ХК «Сочи» 2 сентября на своей площадке, а «Лада» 3 сентября в Тольятти встретится с хабаровским «Амуром».