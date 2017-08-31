«Салават Юлаев» стал первой командой в КХЛ, забросившей 10 шайб за два периода

Матч «Салават Юлаев» — «Сочи» прошел в четверг в Уфе и закончился со счетом 11:3 в пользу хозяев льда, при этом счет перед третьим периодом был 10:3. Предыдущий рекорд результативности одной команды за 40 минут был установлен в 2009 году «Барысом», отправившим в ворота «Витязя» 9 шайб (11:6, 9:2 после двух периодов).

Данная встреча также поставила новый рекорд по количеству шайб, заброшенных обеими командами за два периода — 13. Предыдущее достижение — 12 шайб за 40 минут — было установлено в матче между новокузнецким «Металлургом» и «Барысом» в январе 2013 года (6:8).

Эта победа стала для «Салавата Юлаева» повторением клубного рекорда по самому крупному перевесу. В 2010 году уфимцы дома обыграли «Кузню» со счетом 8:0.

Матч «Салават Юлаев» — «Сочи» стал третьим в истории КХЛ, в котором было заброшено 14 шайб, после матчей «Витязь» — «Локомотив» (5:9) в 2009 году и встречи «Кузня» — «Барыс» в 2013 (6:8). Больше было заброшено только в двух матчах лиги — «Барыс» — «Витязь» в 2009 году (11:6) и «Витязь» — «Динамо» (Минск) в 2016 году (9:6). При этом уфимцы установили рекорд КХЛ по числу авторов шайб в одной встрече — 10 разных хоккеистов.