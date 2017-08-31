СКА подписал новое соглашение с защитником Артёмом Зубом

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Артем Зуб — воспитанник хабаровского «Амура». Игрок СКА с сезона-2016/17, в составе клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Игрок сборной России. Бронзовый призер чемпионата мира-2017.



В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний хоккеист принял участие в 52 встречах, набрав 10 (2+8) результативных баллов при показателе полезности «+1». В нынешнем сезоне Зуб сыграл в двух матчах.