СКА подписал новое соглашение с защитником Артёмом Зубом
Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Артёмом Зубом, информирует официальный сайт петербургского клуба.
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Соглашение рассчитано до 2020 года.
Артем Зуб — воспитанник хабаровского «Амура». Игрок СКА с сезона-2016/17, в составе клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Игрок сборной России. Бронзовый призер чемпионата мира-2017.
В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний хоккеист принял участие в 52 встречах, набрав 10 (2+8) результативных баллов при показателе полезности «+1». В нынешнем сезоне Зуб сыграл в двух матчах.
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