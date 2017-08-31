Юлаевцы разменяли десяток. Уфимцы отвели душу на «леопардах», набросав 11 шайб
Чудеса творились в столице Башкортостана. Критикуемый на старте чемпионата «Салават Юлаев» учинил неслыханный разгром команде Сергея Зубова — 11:3.
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Видимо, что-то случилось...
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Шесть (!) голов за 7 минут и 49 секунд второго периода. Так юлаевцы поглумились над гостями из Сочи. К 32-й минуте счет вырос до двузначного — 10:1. При этом не было зафиксировано ни одного
А ведь первый гол остался за гостями —
Чемпион мира среди молодежи-2011 не продержался и двух минут. Его размочил Линус Умарк, которого называют едва ли не главным разочарованием стартового отрезка чемпионата. Швед сделал все с присущим ему изяществом.
За пять с половиной минут Шикин капитулировал пять (!) раз. А Барулину надо посочувствовать. В самом начале второй трети его шлем проверил на прочность фирменным щелчком капитан «Салавата» Денис Куляш. Сильнее всего удивило другое — гости во второй 20-минутке превзошли хозяев в бросковой активности, 20−17 всего и 13−11 в створ ворот.
Впрочем, уфимцы по себе знают, что такое пропускать шесть шайб за второй период. 14 ноября 2014 года в Москве им ровно столько накидали московские армейцы Дмитрия Квартальнова, только начавшие показывать острые зубы. Причем сделали это в отсутствие своих главных звезд Александра Радулова и Стефана Да Косты. «Салават» тогда был разгромлен 0:7.
Выбив десятку, юлаевцы приняли на вооружение бразильскую систему — дали и соперникам
Удивительно, как в перерыве решился подойти к телекамере Уэллмэн. Любой из команды битых провалился б сквозь лед.
— Очень много ошибок, очень много слабых голов, — оправдывался американец.
Любители статистики достали цифры — оказывается, самый результативный матч в лиге датирован первым сезоном, «Барыс» тогда победил «Витязь» со счетом 11:6.
В третьем периоде скорострельность пришла в норму. Уфимец Энвер Лисин разменял десяток голов и оформил дубль.
А перед финальной сиреной состоялось еще одно примечательное событие — первое в матче удаление у хозяев. Разгром получился без шума и пыли. Почти что в белых перчатках.
Теперь понятно, почему Сергея Зубова в межсезонье ставили в авангард списка будущих тренерских отставок.
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