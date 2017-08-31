Юлаевцы разменяли десяток. Уфимцы отвели душу на «леопардах», набросав 11 шайб

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Шесть (!) голов за 7 минут и 49 секунд второго периода. Так юлаевцы поглумились над гостями из Сочи. К 32-й минуте счет вырос до двузначного — 10:1. При этом не было зафиксировано ни одного хет-трика или хотя бы дубля. Десять шайб забросили десять разных игроков.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 2, 31.08.2017, 17:00 11:3 Салават Юлаев Сочи

А ведь первый гол остался за гостями — экс-спартаковец Кейси Уэддмэн, не сумевший закрепиться два года назад в «Спартаке», из круга вбрасывания прошил голкипера-новичка Уфы Бена Скривенса. Канадца потом поощрили баллом за результативность. А сделал это великолепный защитник-снайпер Филип Ларсен. Подхватив шайбу у своих ворот датчанин провез ее через всю площадку, хитрым финтом «клюшка-конек-клюшка» перехитри защитника и устояв на одном коньке поразил цель. Бедолага Константин Барулин тотчас снялся с якоря и уступил пост номер один Дмитрию Шикину.

Чемпион мира среди молодежи-2011 не продержался и двух минут. Его размочил Линус Умарк, которого называют едва ли не главным разочарованием стартового отрезка чемпионата. Швед сделал все с присущим ему изяществом.

За пять с половиной минут Шикин капитулировал пять (!) раз. А Барулину надо посочувствовать. В самом начале второй трети его шлем проверил на прочность фирменным щелчком капитан «Салавата» Денис Куляш. Сильнее всего удивило другое — гости во второй 20-минутке превзошли хозяев в бросковой активности, 20−17 всего и 13−11 в створ ворот.

Впрочем, уфимцы по себе знают, что такое пропускать шесть шайб за второй период. 14 ноября 2014 года в Москве им ровно столько накидали московские армейцы Дмитрия Квартальнова, только начавшие показывать острые зубы. Причем сделали это в отсутствие своих главных звезд Александра Радулова и Стефана Да Косты. «Салават» тогда был разгромлен 0:7.

Выбив десятку, юлаевцы приняли на вооружение бразильскую систему — дали и соперникам поиграть-позабивать. А защитник Максим Осипов, праздновавший в день матча свой 24-й день рождения, решил сделать «леопардам» маленький подарок. И вручил шайбу вблизи ворот Скривенса украинцу Павлу Падакину. Тот сказал спасибо и забил гол.

Удивительно, как в перерыве решился подойти к телекамере Уэллмэн. Любой из команды битых провалился б сквозь лед.

— Очень много ошибок, очень много слабых голов, — оправдывался американец.

Любители статистики достали цифры — оказывается, самый результативный матч в лиге датирован первым сезоном, «Барыс» тогда победил «Витязь» со счетом 11:6.

В третьем периоде скорострельность пришла в норму. Уфимец Энвер Лисин разменял десяток голов и оформил дубль.

А перед финальной сиреной состоялось еще одно примечательное событие — первое в матче удаление у хозяев. Разгром получился без шума и пыли. Почти что в белых перчатках.

Теперь понятно, почему Сергея Зубова в межсезонье ставили в авангард списка будущих тренерских отставок.