«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал разгромную победу над ХК «Сочи», матч закончился со счётом 11:3.
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Данная победа стала рекордной для клуба из Башкортостана.
В составе хозяев голами отметились: Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артём Фёдоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Евгений Коротков и Энвер Лисин, сделавший дубль. У сочинцев шайбы забросили Кейси Уэллман, Вадим Щегольков и Павел Падакин.
|31.08.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|11:3
|Сочи
|(4:1, 6:2, 1:0)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Сергей Зубов
Вратари
|Бен Скривенс
|Константин Барулин 15:43 (Д. Шикин 15:43)
|1-й период
|Кейси Уэллман (В. Хомицкий, Е. Лапенков)
|03:12
|06:27
|Игорь Макаров (Э. Лисин, Д. Куляш)
|Вадим Хомицкий
|06:55
|08:44
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
|Иван Захарчук
|14:09
|16:16
|Артем Федоров (Ил. Зубов)
|19:29
|Денис Кокарев (Ил. Зубов)
|2-й период
|Вадим Щегольков
|22:16
|22:36
|23:48
|Александр Логинов (З. Арзамасцев)
|24:17
|Филип Ларсен (Б. Скривенс)
|26:00
|Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен)
|27:57
|Евгений Бодров (Э. Лисин, Д. Куляш)
|Райан Гарбутт
|28:38
|31:19
|Энвер Лисин (И. Макаров)
|31:37
|Евгений Коротков (А. Лазарев)
|Вадим Щегольков (В. Хомицкий, Н. Щитов)
|34:09
|Павел Падакин
|35:10
|3-й период
|50:51
|Энвер Лисин (И. Макаров, Д. Куляш)
|59:25
|Евгений Коротков
|Райан Гарбутт
|59:43
Статистика
|2
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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