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31 августа 2017, 19:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал разгромную победу над ХК «Сочи», матч закончился со счётом 11:3.

Уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> на домашней арене одержал разгромную победу над ХК Сочи матч закончился со счётом 11:3. Увеличить
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Данная победа стала рекордной для клуба из Башкортостана.

В составе хозяев голами отметились: Игорь Макаров, Теему Хартикайнен, Артём Фёдоров, Денис Кокарев, Александр Логинов, Филип Ларсен, Линус Умарк, Евгений Бодров, Евгений Коротков и Энвер Лисин, сделавший дубль. У сочинцев шайбы забросили Кейси Уэллман, Вадим Щегольков и Павел Падакин.

31.08.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 11:3 Сочи
(4:1, 6:2, 1:0)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Сергей Зубов
Вратари
Бен Скривенс Константин Барулин 15:43 (Д. Шикин 15:43)
1-й период
Кейси Уэллман (В. Хомицкий, Е. Лапенков) 03:12
06:27 Игорь Макаров (Э. Лисин, Д. Куляш)
Вадим Хомицкий 06:55
08:44 Теему Хартикайнен (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
Иван Захарчук 14:09
16:16 Артем Федоров (Ил. Зубов)
19:29 Денис Кокарев (Ил. Зубов)
2-й период
Вадим Щегольков 22:16
22:36
23:48 Александр Логинов (З. Арзамасцев)
24:17 Филип Ларсен (Б. Скривенс)
26:00 Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен)
27:57 Евгений Бодров (Э. Лисин, Д. Куляш)
Райан Гарбутт 28:38
31:19 Энвер Лисин (И. Макаров)
31:37 Евгений Коротков (А. Лазарев)
Вадим Щегольков (В. Хомицкий, Н. Щитов) 34:09
Павел Падакин 35:10
3-й период
50:51 Энвер Лисин (И. Макаров, Д. Куляш)
59:25 Евгений Коротков
Райан Гарбутт 59:43
Статистика
2 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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