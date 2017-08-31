Федоров: Селекция ЦСКА не была безгрешной, это глупо отрицать

Федоров занимал пост главного менеджера ЦСКА с мая 2012 года по декабрь 2016 года, когда был переведен на должность главного менеджера по селекции. В конце мая было объявлено, что Федоров покидает должность главного менеджера по селекции, сохраняя при этом место в наблюдательном совете армейского клуба.

«Ошибок в работе хватало, потому что это работа с людьми, потому что это командный вид спорта. Безусловно, селекция не была безгрешной, с этим было бы глупо спорить, глупо это отрицать. Но она и не будет никогда безгрешной, кто бы за нее ни брался. В любом случае то, чем я занимался последние пять лет, ближе мне, чем что-либо другое. Если честно, сегодня я даже представить не могу, чем бы занимался в жизни, если бы мне не повезло и пять лет назад на меня не обратили бы внимание», — сказал Федоров в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».