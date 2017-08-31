Федоров: Селекция ЦСКА не была безгрешной, это глупо отрицать
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Селекция хоккейного клуба ЦСКА в последние годы не была безгрешной, с этим утверждением было бы глупо спорить, заявил экс-главный менеджер армейцев, член наблюдательного совета клуба Сергей Федоров.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Федоров занимал пост главного менеджера ЦСКА с мая 2012 года по декабрь 2016 года, когда был переведен на должность главного менеджера по селекции. В конце мая было объявлено, что Федоров покидает должность главного менеджера по селекции, сохраняя при этом место в наблюдательном совете армейского клуба.
«Ошибок в работе хватало, потому что это работа с людьми, потому что это командный вид спорта. Безусловно, селекция не была безгрешной, с этим было бы глупо спорить, глупо это отрицать. Но она и не будет никогда безгрешной, кто бы за нее ни брался. В любом случае то, чем я занимался последние пять лет, ближе мне, чем
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter