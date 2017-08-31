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31 августа 2017, 1:19 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» установило антирекорд старта сезона

Минское «Динамо» проиграло четыре встречи на старте десятого сезона КХЛ, таким образом обновив свой собственный антирекорд. Ранее самым слабым стартом было начало в сезоне-2015/16 — тогда команда из Белоруссии проиграла три матча в начале турнира.

В нынешнем чемпионате минская команда уступила «Йокериту» со счётом 1:6, «Витязю» (0:1), ЦСКА (1:2 ОТ) и «Словану» (2:4). Подопечные Горди Дуайера занимают последнее место в Западной конференции.

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