«Динамо» и Евгений Артюхин забыли обиды
В дебютном матче за
бело-голубых одиозный российский хоккеист помог своей новой команде победить неуступчивый финский клуб.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник московское «Динамо» обыграло по буллитам финский «Йокерит» (2:1) и завершило свою стартовую домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нынешнего сезона. В предыдущих трех встречах
— Мы набрали очки в трех играх — это позитивный результат для нашего нового коллектива, — сказал «Известиям» Даниил Тарасов. — У нас сейчас новый состав, и нам еще надо много работать. На этом этапе очень важно было победить такую хорошую команду, как «Йокерит». Финны грамотно и хорошо играют. Мало дают создавать моментов в своей зоне. Это сильнейший соперник из тех команд, с которыми мы столкнулись. Да, был ЦСКА, но там скорее у нас просто не пошла игра, и мы пропустили много голов во втором периоде. А против «Йокерита» играли очень здорово, но финны многие наши наработки грамотно разрушали, и этот матч нам дался довольно сложно.
К игре с «Йокеритом» «Динамо» подошло с целым лазаретом травмированных нападающих. Еще летом в ходе предсезонки выбыли на длительный срок Михаил Анисин и Иван Игумнов. В ходе матча с ЦСКА получили повреждения Михаил Варнаков и Игорь Игнатушкин. В срочном порядке введенный в основу 19-летний Михаил Бицадзе «сломался» в первом периоде встречи со «Слованом». Все эти хоккеисты вернутся в строй не раньше октября.
— Как видите, нам
В условиях эпидемии травм за сутки до матча с «Йокеритом» «Динамо» подписало контракт с Евгением Артюхиным. Один из лучших силовых форвардов в истории КХЛ провел неудачный предыдущий сезон за новосибирскую «Сибирь» и долго не мог найти себе клуб. Ко всему прочему Артюхина ненавидят динамовские болельщики за ряд эпизодов его жесткой и, по мнению ряда экспертов, грязной игры против хоккеистов
— Женьку приняли в нашей команде хорошо, — рассказал Даниил Тарасов. — В матче с «Йокеритом» он много работал, хорошо играл. Думаю, всё, что было в прошлом, надо забыть. Надеюсь, он в дальнейшем поможет нашей команде.
В ходе последнего матча «Динамо» удалось сдержать молодую звезду «Йокерита» Ээли Толвонена. 18-летний нападающий в первых трех встречах сезона против минского «Динамо» (6:1), петербургского СКА (0:2) и ярославского «Локомотива» (4:3 Б) набрал 6 очков (3 гола и 3 передачи). По версии КХЛ он был признан лучшим новичком лиги первой недели регулярного чемпионата.
— Я очень рад такому старту сезона и своему дебюту, — сказал «Известиям» Ээли Толвонен. — Но мне еще нужно очень много работать. Я должен продолжать демонстрировать такую игру. И тренер постоянно мне напоминает, что нужно улучшать — даже после трех голов минскому «Динамо». КХЛ — это очень сложная лига, и в ней нельзя расслабляться.
По мнению Даниила Тарасова, у финского игрока большое будущее.
— Толвонен хорошо катается — он большой молодец и в матче с нами доставил «Динамо» очень много проблем, хоть и не забросил ни одной шайбы, — отметил форвард первого звена
Впереди у подопечных Владимира Воробьева четыре выездных матча. 2 сентября они будут гостить у рижского «Динамо», 4 сентября — у нижегородского «Торпедо», 6 сентября — у череповецкой «Северстали», а 8 сентября сыграют с ЦСКА на домашнем льду армейцев.
— Трудно выделить
«Йокерит» после встречи с «Динамо» имеет 8-дневный перерыв. 6 сентября подопечные Юкки Ялонена сыграют в Москве со «Спартаком».
|29.08.2017 19:30
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|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Владимир Воробьев
|Юкка Ялонен
|Александр Еременко
|Райан Запольски
|2-й период
|20:41
|Артем Подшендялов
|36:50
|Владимир Брюквин (М. Соловьев)
|3-й период
|Никлас Йенсен
|46:48
|Марко Анттила (Р. Риссанен, Ю. Раутанен)
|50:48
|Никлас Йенсен
|51:21
|А. Подшендялов
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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