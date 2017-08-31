«Динамо» и Евгений Артюхин забыли обиды

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Во вторник московское «Динамо» обыграло по буллитам финский «Йокерит» (2:1) и завершило свою стартовую домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нынешнего сезона. В предыдущих трех встречах бело-голубые обыграли по буллитам подольский «Витязь» (4:3), потерпели разгромное поражение от ЦСКА (1:5) и победили в основное время братиславский «Слован» (4:2). По мнению нападающего динамовцев Даниила Тарасова, набранные 7 очков можно считать неплохим результатом для команды.

— Мы набрали очки в трех играх — это позитивный результат для нашего нового коллектива, — сказал «Известиям» Даниил Тарасов. — У нас сейчас новый состав, и нам еще надо много работать. На этом этапе очень важно было победить такую хорошую команду, как «Йокерит». Финны грамотно и хорошо играют. Мало дают создавать моментов в своей зоне. Это сильнейший соперник из тех команд, с которыми мы столкнулись. Да, был ЦСКА, но там скорее у нас просто не пошла игра, и мы пропустили много голов во втором периоде. А против «Йокерита» играли очень здорово, но финны многие наши наработки грамотно разрушали, и этот матч нам дался довольно сложно.

К игре с «Йокеритом» «Динамо» подошло с целым лазаретом травмированных нападающих. Еще летом в ходе предсезонки выбыли на длительный срок Михаил Анисин и Иван Игумнов. В ходе матча с ЦСКА получили повреждения Михаил Варнаков и Игорь Игнатушкин. В срочном порядке введенный в основу 19-летний Михаил Бицадзе «сломался» в первом периоде встречи со «Слованом». Все эти хоккеисты вернутся в строй не раньше октября.

— Как видите, нам что-то очень не везет: и так немного народу в нападении, так еще травмы постоянно преследуют, — отметил Даниил Тарасов. — Слава богу, что с «Йокеритом» никто не выбыл из-за повреждений. Надеюсь, в дальнейшем тоже сумеем этого избежать. Хотя все прекрасно понимают, что за игра хоккей. Очень жесткий и контактный вид спорта, и заранее никто не знает, как избежать массовых травм. Никто не застрахован от этого. Мы все отдаемся полностью игре, а это предполагает много борьбы и риск попасть в лазарет.

В условиях эпидемии травм за сутки до матча с «Йокеритом» «Динамо» подписало контракт с Евгением Артюхиным. Один из лучших силовых форвардов в истории КХЛ провел неудачный предыдущий сезон за новосибирскую «Сибирь» и долго не мог найти себе клуб. Ко всему прочему Артюхина ненавидят динамовские болельщики за ряд эпизодов его жесткой и, по мнению ряда экспертов, грязной игры против хоккеистов бело-голубых в период выступления за СКА, ЦСКА и «Сибирь». Самым громким эпизодом было столкновение с экс-защитником «Динамо» Янне Яаласваарой в январе 2013 года.

— Женьку приняли в нашей команде хорошо, — рассказал Даниил Тарасов. — В матче с «Йокеритом» он много работал, хорошо играл. Думаю, всё, что было в прошлом, надо забыть. Надеюсь, он в дальнейшем поможет нашей команде.

В ходе последнего матча «Динамо» удалось сдержать молодую звезду «Йокерита» Ээли Толвонена. 18-летний нападающий в первых трех встречах сезона против минского «Динамо» (6:1), петербургского СКА (0:2) и ярославского «Локомотива» (4:3 Б) набрал 6 очков (3 гола и 3 передачи). По версии КХЛ он был признан лучшим новичком лиги первой недели регулярного чемпионата.

— Я очень рад такому старту сезона и своему дебюту, — сказал «Известиям» Ээли Толвонен. — Но мне еще нужно очень много работать. Я должен продолжать демонстрировать такую игру. И тренер постоянно мне напоминает, что нужно улучшать — даже после трех голов минскому «Динамо». КХЛ — это очень сложная лига, и в ней нельзя расслабляться.

По мнению Даниила Тарасова, у финского игрока большое будущее.

— Толвонен хорошо катается — он большой молодец и в матче с нами доставил «Динамо» очень много проблем, хоть и не забросил ни одной шайбы, — отметил форвард первого звена бело-голубых. — Видно, что у парня большое будущее.

Впереди у подопечных Владимира Воробьева четыре выездных матча. 2 сентября они будут гостить у рижского «Динамо», 4 сентября — у нижегородского «Торпедо», 6 сентября — у череповецкой «Северстали», а 8 сентября сыграют с ЦСКА на домашнем льду армейцев.

— Трудно выделить кого-то из соперников как наиболее сложного: и в Риге будет тяжело, и в Нижнем Новгороде, — резюмировал Даниил Тарасов. — Нигде не будет простых матчей. Поэтому нам надо собраться с силами и увезти с этих выездов максимальное количество очков.

«Йокерит» после встречи с «Динамо» имеет 8-дневный перерыв. 6 сентября подопечные Юкки Ялонена сыграют в Москве со «Спартаком».