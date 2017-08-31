Ржига: «Слован» счастлив, что смог перевернуть игру и победить
Главный тренер братиславского «Слован» Милош Ржига поделился впечатлениями после победы над минским «Динамо» (4:2).
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«Сейчас только начало сезона, и мы продолжаем строить команду. Это всегда долгий процесс. Но мы счастливы, что сегодня смогли перевернуть игру и победить. Начало получилось не очень. Надо поблагодарить Минск, что он не выжал большего из своих моментов в первом периоде. Но потом “Слован” стал действовать лучше, следовать заданию, создавать гораздо больше возможностей для взятия ворот. Хотя нам
|30.08.2017 20:00
|Зрители 7406
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Горди Дуайер
Вратари
|Марек Мазанец
|Юнас Энрот 57:51 (Ю. Энрот 58:38)
|1-й период
|01:16
|Радек Смоленяк
|Александр Павлович (А. Матерухин)
|13:15
|15:05
|18:05
|Михал Ржепик
|19:59
|Колби Геноуэй (Р. Смоленяк)
|2-й период
|Шарль Лингле
|22:47
|Марк-Андре Граньяни
|24:02
|29:43
|Юрай Микуш
|Евгений Ковыршин (Е. Шарангович)
|31:30
|Кристиан Хенкель
|32:18
|3-й период
|Кристиан Хенкель
|44:40
|46:09
|п.в.
|Андрей Мезарош (К. Геноуэй, М. Ржепик)
|47:01
|Ян Бухтеле
|Марк-Андре Граньяни
|47:21
|Александр Матерухин
|51:59
|53:38
|п.в.
|Михал Ржепик (К. Геноуэй, А. Мезарош)
|58:38
|п.в.
|Радек Смоленяк
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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