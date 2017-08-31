Ржига: «Слован» счастлив, что смог перевернуть игру и победить

«Сейчас только начало сезона, и мы продолжаем строить команду. Это всегда долгий процесс. Но мы счастливы, что сегодня смогли перевернуть игру и победить. Начало получилось не очень. Надо поблагодарить Минск, что он не выжал большего из своих моментов в первом периоде. Но потом “Слован” стал действовать лучше, следовать заданию, создавать гораздо больше возможностей для взятия ворот. Хотя нам по-прежнему стоит лучше действовать в атаке», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».