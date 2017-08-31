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31 августа 2017, 0:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ржига: «Слован» счастлив, что смог перевернуть игру и победить

Главный тренер братиславского «Слован» Милош Ржига поделился впечатлениями после победы над минским «Динамо» (4:2).

Главный тренер братиславского Слован Милош Ржига поделился впечатлениями после победы над минским Динамо (4:2). Увеличить
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«Сейчас только начало сезона, и мы продолжаем строить команду. Это всегда долгий процесс. Но мы счастливы, что сегодня смогли перевернуть игру и победить. Начало получилось не очень. Надо поблагодарить Минск, что он не выжал большего из своих моментов в первом периоде. Но потом “Слован” стал действовать лучше, следовать заданию, создавать гораздо больше возможностей для взятия ворот. Хотя нам по-прежнему стоит лучше действовать в атаке», — цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

30.08.2017 20:00 Зрители 7406 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 4:2 Динамо Мн
(1:1, 0:1, 3:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Горди Дуайер
Вратари
Марек Мазанец Юнас Энрот 57:51 (Ю. Энрот 58:38)
1-й период
01:16 Радек Смоленяк
Александр Павлович (А. Матерухин) 13:15
15:05
18:05 Михал Ржепик
19:59 Колби Геноуэй (Р. Смоленяк)
2-й период
Шарль Лингле 22:47
Марк-Андре Граньяни 24:02
29:43 Юрай Микуш
Евгений Ковыршин (Е. Шарангович) 31:30
Кристиан Хенкель 32:18
3-й период
Кристиан Хенкель 44:40
46:09 п.в. Андрей Мезарош (К. Геноуэй, М. Ржепик)
47:01 Ян Бухтеле
Марк-Андре Граньяни 47:21
Александр Матерухин 51:59
53:38 п.в. Михал Ржепик (К. Геноуэй, А. Мезарош)
58:38 п.в. Радек Смоленяк
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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