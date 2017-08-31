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31 августа 2017, 0:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: Матч закончился для минского «Динамо» не так, как мы могли рассчитывать

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после поражения в матче со «Слованом» (2:4).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> подвёл итоги после поражения в матче со <span class=error>Слованом</span> (2:4). Увеличить
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«Конечно, этот матч закончился не так, как мы могли рассчитывать. Команда проделала отличную работу в первом периоде. Продемонстрировала хорошую игру, прибрала к своим рукам преимущество, создала немало голевых моментов — больше, чем соперник. Но пропущенная перед перерывом шайба стала серьёзным фактором, который помог “Словану” выровнять ход встречи во втором периоде. Ну, а третья двадцатиминутка получилась совсем не такой, какую мы хотели бы видеть. Мы позволяли хозяевам создавать спонтанные моменты, дали возможность оттолкнуться и убежать. А хоккей — быстрая игра. Всё моментально изменилось и стало не в нашу пользу. Плюс стоит отметить лидеров братиславского клуба, которые сегодня оказались очень успешны и реализовали свои моменты», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.

30.08.2017 20:00 Зрители 7406 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 4:2 Динамо Мн
(1:1, 0:1, 3:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Горди Дуайер
Вратари
Марек Мазанец Юнас Энрот 57:51 (Ю. Энрот 58:38)
1-й период
01:16 Радек Смоленяк
Александр Павлович (А. Матерухин) 13:15
15:05
18:05 Михал Ржепик
19:59 Колби Геноуэй (Р. Смоленяк)
2-й период
Шарль Лингле 22:47
Марк-Андре Граньяни 24:02
29:43 Юрай Микуш
Евгений Ковыршин (Е. Шарангович) 31:30
Кристиан Хенкель 32:18
3-й период
Кристиан Хенкель 44:40
46:09 п.в. Андрей Мезарош (К. Геноуэй, М. Ржепик)
47:01 Ян Бухтеле
Марк-Андре Граньяни 47:21
Александр Матерухин 51:59
53:38 п.в. Михал Ржепик (К. Геноуэй, А. Мезарош)
58:38 п.в. Радек Смоленяк
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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