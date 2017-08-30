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30 августа 2017, 23:01 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» с поражения от «Слована» начали выездную серию

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» с поражения от «Слована» со счетом 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) начали первую выездную серию регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обеим командам не слишком удачно стартовавшем в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span> в прошедшем поединке необходимы были очки. Словацкая команда старалась ни в чем не уступать подопечным <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайера</span>. Увеличить
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Первый матч в гостях динамовцы провели в столице Словакии. Местный «Слован» всерьез изменил состав в межсезонье и на данный момент находится в поисках своей лучшей игры. Исход встречи во многом предопределили действия команд в неравных составах.

Обеим командам, не слишком удачно стартовавшем в регулярном чемпионате КХЛ, в прошедшем поединке необходимы были очки. Словацкая команда старалась ни в чем не уступать подопечным Горди Дуайера. Однако на 14-й минуте хозяева площадки невнимательно сыграли в своей зоне, и после передачи Александра Матерухина его партнер Александр Павлович точным кистевым броском открыл счет — 1:0. Динамовцы получили также возможность дважды в ходе периода разыграть большинство. Эти попытки были неудачными. Наоборот, перед самым перерывом минчане ошиблись в обороне и упустили выход один на один Колби Геноуэя, которые переиграл голкипера «Динамо» Юнаса Энрота — 1:1.

В начале второго периода команда Горди Дуайера выстояла при игре в меньшинстве, когда пришлось защищаться втроем против пятерки соперника. На 32-й минуте «зубры» вновь вышли вперед, удачно реализовав большинство. После броска Егора Шаранговича, шайба угодила в конек защитника, подскочила перед воротами «Слована», а в сетку ее подправил Евгений Ковыршин — 2:1.

Заключительные двадцать минут игры не получились у гостей. Сначала опытный защитник хозяев Андрей Мезарош сравнял цифры на табло — 2:2. Далее нападающий Михал Ржепик на скорости вошел в зону «зубров» и отправил шайбу над левым плечом вратаря — 3:2. Словаки продолжали контролировать ход событий на площадке и установили окончательный счет, забросив в пустые ворота — 4:2.

Следующий матч выездной серии минчане проведут 2 сентября с московским «Спартаком». Начало игры в 17.00. Далее «Динамо» 4 сентября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

30.08.2017 20:00 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 4:2 Динамо Мн
(1:1, 0:1, 3:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Горди Дуайер
Вратари
Марек Мазанец Юнас Энрот 57:51 (Ю. Энрот 58:38)
1-й период
01:16 Радек Смоленяк
Александр Павлович (А. Матерухин) 13:15
15:05
18:05 Михал Ржепик
19:59 Колби Геноуэй (Р. Смоленяк)
2-й период
Шарль Лингле 22:47
Марк-Андре Граньяни 24:02
29:43 Юрай Микуш
Евгений Ковыршин (Е. Шарангович) 31:30
Кристиан Хенкель 32:17
3-й период
Кристиан Хенкель 44:40
46:09 Андрей Мезарош (К. Геноуэй, М. Ржепик)
47:01 Ян Бухтеле
Марк-Андре Граньяни 47:21
Александр Матерухин 51:59
53:38 Михал Ржепик (К. Геноуэй, А. Мезарош)
58:38 п.в. Радек Смоленяк
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Минское «Динамо» взяло на первый выезд сезона 24 игрока

Минское «Динамо» взяло на первый выезд сезона 24 игрока

Сегодня утром автобус с игроками и тренерами минского «Динамо» отправился в Национальный аэропорт. Тренировку команда проведет уже в Братиславе, где завтра ей играть первую встречу пятиматчевой выездной серии: 30.08."Слован". 2.08."Спартак". 4.08."Северсталь". 6.08."Сочи". 8.08."Сорпедо".
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