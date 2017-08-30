Хоккеисты «Динамо-Минск» с поражения от «Слована» начали выездную серию

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Первый матч в гостях динамовцы провели в столице Словакии. Местный «Слован» всерьез изменил состав в межсезонье и на данный момент находится в поисках своей лучшей игры. Исход встречи во многом предопределили действия команд в неравных составах.

Обеим командам, не слишком удачно стартовавшем в регулярном чемпионате КХЛ, в прошедшем поединке необходимы были очки. Словацкая команда старалась ни в чем не уступать подопечным Горди Дуайера. Однако на 14-й минуте хозяева площадки невнимательно сыграли в своей зоне, и после передачи Александра Матерухина его партнер Александр Павлович точным кистевым броском открыл счет — 1:0. Динамовцы получили также возможность дважды в ходе периода разыграть большинство. Эти попытки были неудачными. Наоборот, перед самым перерывом минчане ошиблись в обороне и упустили выход один на один Колби Геноуэя, которые переиграл голкипера «Динамо» Юнаса Энрота — 1:1.

В начале второго периода команда Горди Дуайера выстояла при игре в меньшинстве, когда пришлось защищаться втроем против пятерки соперника. На 32-й минуте «зубры» вновь вышли вперед, удачно реализовав большинство. После броска Егора Шаранговича, шайба угодила в конек защитника, подскочила перед воротами «Слована», а в сетку ее подправил Евгений Ковыршин — 2:1.

Заключительные двадцать минут игры не получились у гостей. Сначала опытный защитник хозяев Андрей Мезарош сравнял цифры на табло — 2:2. Далее нападающий Михал Ржепик на скорости вошел в зону «зубров» и отправил шайбу над левым плечом вратаря — 3:2. Словаки продолжали контролировать ход событий на площадке и установили окончательный счет, забросив в пустые ворота — 4:2.

Следующий матч выездной серии минчане проведут 2 сентября с московским «Спартаком». Начало игры в 17.00. Далее «Динамо» 4 сентября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».