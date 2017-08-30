Хоккеисты «Динамо-Минск» с поражения от «Слована» начали выездную серию
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» с поражения от «Слована» со счетом 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) начали первую выездную серию регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первый матч в гостях динамовцы провели в столице Словакии. Местный «Слован» всерьез изменил состав в межсезонье и на данный момент находится в поисках своей лучшей игры. Исход встречи во многом предопределили действия команд в неравных составах.
Обеим командам, не слишком удачно стартовавшем в регулярном чемпионате КХЛ, в прошедшем поединке необходимы были очки. Словацкая команда старалась ни в чем не уступать подопечным Горди Дуайера. Однако на 14-й минуте хозяева площадки невнимательно сыграли в своей зоне, и после передачи Александра Матерухина его партнер Александр Павлович точным кистевым броском открыл счет — 1:0. Динамовцы получили также возможность дважды в ходе периода разыграть большинство. Эти попытки были неудачными. Наоборот, перед самым перерывом минчане ошиблись в обороне и упустили выход один на один Колби Геноуэя, которые переиграл голкипера «Динамо» Юнаса Энрота — 1:1.
В начале второго периода команда Горди Дуайера выстояла при игре в меньшинстве, когда пришлось защищаться втроем против пятерки соперника. На 32-й минуте «зубры» вновь вышли вперед, удачно реализовав большинство. После броска Егора Шаранговича, шайба угодила в конек защитника, подскочила перед воротами «Слована», а в сетку ее подправил Евгений Ковыршин — 2:1.
Заключительные двадцать минут игры не получились у гостей. Сначала опытный защитник хозяев Андрей Мезарош сравнял цифры на табло — 2:2. Далее нападающий Михал Ржепик на скорости вошел в зону «зубров» и отправил шайбу над левым плечом вратаря — 3:2. Словаки продолжали контролировать ход событий на площадке и установили окончательный счет, забросив в пустые ворота — 4:2.
Следующий матч выездной серии минчане проведут 2 сентября с московским «Спартаком». Начало игры в 17.00. Далее «Динамо» 4 сентября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».
|30.08.2017 20:00
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
|Милош Ржига
|Горди Дуайер
|Марек Мазанец
|Юнас Энрот 57:51 (Ю. Энрот 58:38)
|1-й период
|01:16
|Радек Смоленяк
|Александр Павлович (А. Матерухин)
|13:15
|15:05
|18:05
|Михал Ржепик
|19:59
|Колби Геноуэй (Р. Смоленяк)
|2-й период
|Шарль Лингле
|22:47
|Марк-Андре Граньяни
|24:02
|29:43
|Юрай Микуш
|Евгений Ковыршин (Е. Шарангович)
|31:30
|Кристиан Хенкель
|32:17
|3-й период
|Кристиан Хенкель
|44:40
|46:09
|Андрей Мезарош (К. Геноуэй, М. Ржепик)
|47:01
|Ян Бухтеле
|Марк-Андре Граньяни
|47:21
|Александр Матерухин
|51:59
|53:38
|Михал Ржепик (К. Геноуэй, А. Мезарош)
|58:38
|п.в.
|Радек Смоленяк
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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