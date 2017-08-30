Павел Дацюк: Лучше с детьми поиграть, чем «Игру престолов» смотреть
Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» признался, что начинал смотреть популярный сериал «Игра престолов», но затем перестал. Также он отметил, что негативно относится к
рэп-баттлам.
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— Что вообще из фильмов или сериалов предпочитаете? «Игру престолов» смотрите?
— Смотрел
— Недавно
— Что?
—
— Ни в коем случае.
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