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30 августа 2017, 22:43 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Павел Дацюк: Лучше с детьми поиграть, чем «Игру престолов» смотреть

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» признался, что начинал смотреть популярный сериал «Игра престолов», но затем перестал. Также он отметил, что негативно относится к рэп-баттлам.

Знаменитый российский нападающий Павел <span class=error>Дацюк</span> в интервью СЭ признался что начинал смотреть популярный сериал Игра престолов но затем перестал. Увеличить
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— Что вообще из фильмов или сериалов предпочитаете? «Игру престолов» смотрите?

— Смотрел какие-то сезоны. Сейчас уже нет столько времени и желания такого большого нет. Дома дети, лучше с ними поиграть во что-то. А так — в принципе на все могу пойти, на любое кино, кроме ужасов, конечно.

— Недавно рэп-баттл затмил собой все остальное в информационном пространстве.

— Что?

— Рэп-баттл.

— Ни в коем случае.

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