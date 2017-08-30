Павел Дацюк: Лучше с детьми поиграть, чем «Игру престолов» смотреть

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— Что вообще из фильмов или сериалов предпочитаете? «Игру престолов» смотрите?

— Смотрел какие-то сезоны. Сейчас уже нет столько времени и желания такого большого нет. Дома дети, лучше с ними поиграть во что-то. А так — в принципе на все могу пойти, на любое кино, кроме ужасов, конечно.

— Недавно рэп-баттл затмил собой все остальное в информационном пространстве.

— Что?

— Рэп-баттл.

— Ни в коем случае.