Нижегородское «Торпедо» уступило «Барысу» из Астаны

Счет открыли хозяева на девятой минуте. В начале второго периода «Торпедо» сравняло счет. А затем опять шайба в ворота «сине-белых», но вновь ответный гол и 2:2 на табло. Неудачным получилось завершение игры. Сразу две безответные шайбы в свои ворота пропустила нижегородская команда. 4:2 — итог встречи.



Но впереди куда более серьезное испытание: в эту субботу, 2 сентября «Торпедо» принимает у себя дома один из сильнейших клубов КХЛ — питерский СКА.