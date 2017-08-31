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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30847115/
31 августа 2017, 9:07 | Хоккей: КХЛ | Вести - Нижний Новгород

Нижегородское «Торпедо» уступило «Барысу» из Астаны

«Торпедо» потерпело крупное поражение в Астане. Там автозаводцы в среду встречались с «Барысом».

Счет открыли хозяева на девятой минуте. В начале второго периода «Торпедо» сравняло счет. А затем опять шайба в ворота «сине-белых», но вновь ответный гол и 2:2 на табло. Неудачным получилось завершение игры. Сразу две безответные шайбы в свои ворота пропустила нижегородская команда. 4:2 — итог встречи.

Но впереди куда более серьезное испытание: в эту субботу, 2 сентября «Торпедо» принимает у себя дома один из сильнейших клубов КХЛ — питерский СКА.
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