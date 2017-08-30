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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30846751/
30 августа 2017, 18:37 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Победили, значит, все правильно сделали — тренер «Барыса» о матче КХЛ с «Торпедо»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу своих подопечных над нижегородским «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Думаю, в четвертом подряд матче и наша команда, и соперник немного устали, это нормальное явление. Радует, что и с «Северсталью», и с «Торпедо» мы побеждаем в третьем периоде, где-то выстояли, где-то за счет характера, а где-то за счет исполнителей мы победили, — приводит слова Корешкова официальный сайт ХК «Барыс».

— Сегодня были перестановки в двух звеньях, довольны их игрой в таком сочетании?

— Победили, значит, все правильно сделали. Но до оптимальных сочетаний еще далеко. Все-таки начало сезона, август, но мы стараемся и ищем самые оптимальные. Надеемся, что наши лидеры, и Вэй, и Фрэттин прибавят.

— Давно нет Александра Липина в составе, он травмирован?

— У него была травма. Но Александр уже тренируется, на выезд едет с нами.

В свою очередь, главный тренер ХК «Торпедо» Петерис Скудра сказал следующее:

— «Барыс» с победой. Мы сегодня умудрились сами проиграть этот матч. Создавать столько моментов в упор с линии ворот такая слабая реализация. Наверное, поэтому мы сегодня и не заслужили победы. У «Барыса» те моменты, которые были, видно, что исполнение концовки было намного качественнее. Считаю, что сегодня в этом была самая большая разница между «Торпедо» и «Барысом». Повторюсь, когда ты столько создаешь и не забиваешь, постоянно даешь шанс любому противнику быть в игре, то, обычно, за это хоккейный бог наказывает. Сегодня все так и случилось.

— Долгое время «Барыс» ассоциировался с тройкой «Боченски-Бойд-Доус», но кроме Найджела никого не осталось. Как вам «Барыс» без них?

— Я сильно не хочу комментировать противника, говорю о своей команде. Если говорить коротко, то сегодня особо не заметил отсутствия этих двух хоккеистов.

Напомним, что «Барыс», обыграв «Торпедо» со счетом 4:2, одержал третью победу в четырех домашних матчах регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе в активе «Барыса» стало девять очков, что позволило подняться на третье место в Восточной конференции. У «Торпедо», которое до этой игры занимало третью строчку на Западе, осталось семь баллов.

30.08.2017 14:00 Зрители 5574 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 4:2 Торпедо НН
(1:0, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
Евгений Корешков Петерис Скудра
Вратари
Хенрик Карлссон Станислав Галимов 57:34 (С. Галимов 57:41-58:49, С. Галимов 59:58)
1-й период
Евгений Курбатов 07:58
08:49 Талгат Жайлауов (К. Тривино, М. Сан-Пьер)
2-й период
23:40 Линден Вей
Денис Баранцев (Е. Дугин, Ж. Еглич) 24:24
37:09 Даррен Дитц (Н. Доус, К. Даллмэн)
3-й период
Денис Баранцев 40:28
51:50 Кори Тривино
Михаил Григорьев (В. Галузин) 53:04
54:08 Найджел Доус (М. Фраттин)
57:41 Роман Савченко
59:58 п.в. Кевин Даллмэн
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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