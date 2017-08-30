Победили, значит, все правильно сделали — тренер «Барыса» о матче КХЛ с «Торпедо»
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу своих подопечных над нижегородским «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Думаю, в четвертом подряд матче и наша команда, и соперник немного устали, это нормальное явление. Радует, что и с «Северсталью», и с «Торпедо» мы побеждаем в третьем периоде,
— Сегодня были перестановки в двух звеньях, довольны их игрой в таком сочетании?
— Победили, значит, все правильно сделали. Но до оптимальных сочетаний еще далеко.
— Давно нет Александра Липина в составе, он травмирован?
— У него была травма. Но Александр уже тренируется, на выезд едет с нами.
В свою очередь, главный тренер ХК «Торпедо» Петерис Скудра сказал следующее:
— «Барыс» с победой. Мы сегодня умудрились сами проиграть этот матч. Создавать столько моментов в упор с линии ворот такая слабая реализация. Наверное, поэтому мы сегодня и не заслужили победы. У «Барыса» те моменты, которые были, видно, что исполнение концовки было намного качественнее. Считаю, что сегодня в этом была самая большая разница между «Торпедо» и «Барысом». Повторюсь, когда ты столько создаешь и не забиваешь, постоянно даешь шанс любому противнику быть в игре, то, обычно, за это хоккейный бог наказывает. Сегодня все так и случилось.
— Долгое время «Барыс» ассоциировался с тройкой «Боченски-Бойд-Доус», но кроме Найджела никого не осталось. Как вам «Барыс» без них?
— Я сильно не хочу комментировать противника, говорю о своей команде. Если говорить коротко, то сегодня особо не заметил отсутствия этих двух хоккеистов.
Напомним, что «Барыс», обыграв «Торпедо» со счетом 4:2, одержал третью победу в четырех домашних матчах регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе в активе «Барыса» стало девять очков, что позволило подняться на третье место в Восточной конференции. У «Торпедо», которое до этой игры занимало третью строчку на Западе, осталось семь баллов.
|30.08.2017 14:00
|Зрители 5574
|Регулярный чемпионат
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|4:2
|Торпедо НН
|(1:0, 1:1, 2:1)
|Евгений Корешков
|Петерис Скудра
|Хенрик Карлссон
|Станислав Галимов 57:34 (С. Галимов 57:41-58:49, С. Галимов 59:58)
|1-й период
|Евгений Курбатов
|07:58
|08:49
|Талгат Жайлауов (К. Тривино, М. Сан-Пьер)
|2-й период
|23:40
|Линден Вей
|Денис Баранцев (Е. Дугин, Ж. Еглич)
|24:24
|37:09
|Даррен Дитц (Н. Доус, К. Даллмэн)
|3-й период
|Денис Баранцев
|40:28
|51:50
|Кори Тривино
|Михаил Григорьев (В. Галузин)
|53:04
|54:08
|Найджел Доус (М. Фраттин)
|57:41
|Роман Савченко
|59:58
|п.в.
|Кевин Даллмэн
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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