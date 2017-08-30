Победили, значит, все правильно сделали - тренер "Барыса" о матче КХЛ с "Торпедо"

— Думаю, в четвертом подряд матче и наша команда, и соперник немного устали, это нормальное явление. Радует, что и с «Северсталью», и с «Торпедо» мы побеждаем в третьем периоде, где-то выстояли, где-то за счет характера, а где-то за счет исполнителей мы победили, — приводит слова Корешкова официальный сайт ХК «Барыс».

— Сегодня были перестановки в двух звеньях, довольны их игрой в таком сочетании?

— Победили, значит, все правильно сделали. Но до оптимальных сочетаний еще далеко. Все-таки начало сезона, август, но мы стараемся и ищем самые оптимальные. Надеемся, что наши лидеры, и Вэй, и Фрэттин прибавят.

— Давно нет Александра Липина в составе, он травмирован?

— У него была травма. Но Александр уже тренируется, на выезд едет с нами.

В свою очередь, главный тренер ХК «Торпедо» Петерис Скудра сказал следующее:

— «Барыс» с победой. Мы сегодня умудрились сами проиграть этот матч. Создавать столько моментов в упор с линии ворот такая слабая реализация. Наверное, поэтому мы сегодня и не заслужили победы. У «Барыса» те моменты, которые были, видно, что исполнение концовки было намного качественнее. Считаю, что сегодня в этом была самая большая разница между «Торпедо» и «Барысом». Повторюсь, когда ты столько создаешь и не забиваешь, постоянно даешь шанс любому противнику быть в игре, то, обычно, за это хоккейный бог наказывает. Сегодня все так и случилось.

— Долгое время «Барыс» ассоциировался с тройкой «Боченски-Бойд-Доус», но кроме Найджела никого не осталось. Как вам «Барыс» без них?

— Я сильно не хочу комментировать противника, говорю о своей команде. Если говорить коротко, то сегодня особо не заметил отсутствия этих двух хоккеистов.

Напомним, что «Барыс», обыграв «Торпедо» со счетом 4:2, одержал третью победу в четырех домашних матчах регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря этой победе в активе «Барыса» стало девять очков, что позволило подняться на третье место в Восточной конференции. У «Торпедо», которое до этой игры занимало третью строчку на Западе, осталось семь баллов.