Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) подписал новый контракт с форвардом Виталием Павловым

Подробности сделки не разглашаются. Хоккеист продолжит играть за «Динамо» под 79-м номером.

В прошлом сезоне 28-летний Павлов провел в составе рижского клуба 53 игры в КХЛ и сделал 4 передачи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="lv" dir="ltr">DINAMO RĪGA sastāvu papildina 28 gadus vecais uzbrucējs Vitālijs Pavlovs. <a href="https://t.co/wGCXG24mrK">pic.twitter.com/wGCXG24mrK</a></p>— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) <a href="https://twitter.com/hcDINAMORIGA/status/902878153072369665">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>