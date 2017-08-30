Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) подписал новый контракт с форвардом Виталием Павловым
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт. Рижский хоккейный клуб «Динамо» заключил новое соглашение с нападающим Виталием Павловым, сообщается в официальном аккаунте латвийской команды в Twitter.
Подробности сделки не разглашаются. Хоккеист продолжит играть за «Динамо» под 79-м номером.
В прошлом сезоне 28-летний Павлов провел в составе рижского клуба 53 игры в КХЛ и сделал 4 передачи.
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