«Барыс» одержал третью победу в четырех домашних матчах КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Хоккеисты «Барыса» вышли вперед на девятой минуте благодаря шайбе Талгата Жайлауова, который реализовал большинство. Однако на пятой минуте второго периода гости ответили тем же, реализовав большинство. Автором шайбы стал Денис Баранцев.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 2, 30.08.2017, 14:00 4:2 Барыс Торпедо НН

Вновь выйти вперед казахстанской команде удалось на 38-й минуте. Причем произошло это благодаря индивидуальным действиям канадского защитника Даррена Дица. Но нижегородцы, заработав большинство, во второй раз в матче восстановили «статус-кво». Однако уже в одной из следующих атак Найджел Доус забросил третью шайбу в ворота «Торпедо», а точку поставил Кевин Даллмэн.

Благодаря этой победе в активе «Барыса» стало девять баллов, что позволило подняться на четвертое место в Восточной конференции. У «Торпедо», которое до этой игры занимало третью строчку на Западе, осталось семь баллов.

Напомним, что в первом матче нового сезона «Барыс» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0, затем потерпел поражение от рижского «Динамо» — 3:5 и взял верх над череповецкой «Северсталью» — 4:3.

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