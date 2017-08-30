Лучшие «лимитчики» КХЛ. 20−11. От «ястреба» Манукяна до «китайца» Воробья

Когда мы говорим о лучших молодых игроках, то всегда упираемся в формулировку. Что значит «молодой игрок»? Кто-то и Никиту Гусева считает таковым, хотя ему уже 25. Есть ещё один способ — выделять тех, кто по возрасту подходит для игры за молодёжную сборную. Мы же для очередного рейтинга выбрали куда более чёткий критерий. Регламент КХЛ предполагает такое понятие, как «лимитчики». За их счёт можно расширить заявку на отдельно взятый матч с 20 до 22 игроков. В стартовавшем сезоне это хоккеисты 1997 и 1998 годов рождения. При этом важно отметить, что вратари не являются «лимитчиками», поэтому ни Илья Самсонов, ни Владислав Сухачёв в наш рейтинг не попали. Итак, представляем первую часть: с 20-го по 11-е место.

20. Кристапс Зиле. Защитник. «Динамо» Р

На месте этого латвийского защитника могли быть и Павел Карнаухов, и Данила Квартальнов. Форварды-ровесники, выступавшие за сборную России на последнем МЧМ, крепко сложены, да и опытом игры среди мужиков не обделены. Да только шансов, что они будут регулярно играть за свои клубы, практически нет. Карнаухову дорогу в состав перекрывает ровесник Капризов, а Квартальнову — Рыков. Что до Кристапса Зиле, то он, возможно, и уступает российским одногодкам, но в рижском «Динамо» у него практически нет конкурентов за позицию «лимитчика». Этот сезон станет для 19-летнего защитника уже третьим в КХЛ. Пока, правда, Сандис Озолиньш не особо доверяет Зиле. Если в концовке прошлого сезона латвийский Next One получал по 18−19 минут за матч, то новый главный тренер «Динамо» видит Кристапса лишь седьмым защитником. Впрочем, сам факт работы под руководством Озолиньша должен заметно ускорить прогресс Зиле.

19. Роман Крикуненко. Нападающий. «Адмирал»

Ярославская тройка Юртайкин — Алексеев — Крикуненко наводила страх на соперников сначала в МХЛ, а затем за «Рязань» в Высшей лиге. Только на молодёжный чемпионат мира они отправились не в полном составе: Юртайкин и Алексеев поехали в Канаду, а их напарник решением Валерия Брагина остался дома. До этого сезона не было в активе у Крикуненко и игр за основной состав «Локомотива». Шансом проявить себя для Романа стала командировка во Владивосток. Боссы «железнодорожников» доверили развитие своего проспекта тренерам «Адмирала», которые уделяют большое внимание развитие молодёжи. Ранее по этому же маршруту уже отправлялся Алексеев, заметно возмужавший за полгода на Дальнем Востоке. В составе «моряков» Крикуненко вернулся на родную для себя позицию центра и уже провёл три матча в четвёртом звене.

18. Егор Зайцев. Защитник. «Динамо» М

В нынешнем составе «Динамо» хватает молодёжи, которую можно использовать в качестве «лимитчиков». Могло быть и ещё больше, не отправься этим летом за океан Клим Костин и Андрей Липанов. На днях дебютировал за основной состав бело-голубых Михаил Бицадзе. Достойны упоминания защитник Артём Волков и нападающий Александр Петунин, который на тренировке катался в одном звене с Артюхиным и Подшендяловым. Мы же остановим внимание на Егоре Зайцеве. Проспект «Нью-Джерси» начал играть среди мужиков с 16 лет, когда его подключили к фарм-клубу «Динамо», а в прошлом сезоне вместе с Балашихой он взял Братину. Егор умеет на льду практически всё и выглядит не по годам взросло. У него уже есть небольшой опыт игры в розыгрыше Кубка Гагарина, а к предстоящему сезону он подходит в статусе ключевого защитника молодёжной сборной России.

17. Матвей Заседа. Нападающий. «Амур»

О том, что в Хабаровске растёт восходящая звезда, заговорили ещё в прошлом сезоне. В сентябре, когда «Амур» ещё возглавлял Мисхат Фахртудинов, молодому нападающему дали провести три игры. И уже в первой, против чемпионов из «Магнитки», он заработал на себе удаление. С тех пор Заседу к основной команде не привлекали, а Андрей Мартемьянов вспомнил о форварде с началом нового хоккейного года. Пока на его счету всего 3.02 минуты в чемпионате, но эффективность Заседы поражает. За столь ограниченное время 18-летнему форварду удалось поучаствовать в голевой комбинации. В Сочи он помог отличиться Олегу Губину, и тот гол стал для хабаровчан единственным в матче. Очевидно, что юный «тигр» с отличными снайперскими задатками заслуживает большего.

16. Артём Манукян. Нападающий. «Авангард»

В прошлом сезоне омская связка Ковалёв — Манукян ставила на уши всю МХЛ, переписывая рекорды молодёжного хоккея. Однако судьба партнёров по ударной тройке «Омских Ястребов» сложилась по-разному. Антону Ковалёву пусть и удалось сыграть на Матче звёзд КХЛ, новому главному тренеру «Авангарда» он не приглянулся. Артём Манукян, напротив, удостоился публичной похвалы от Андрея Скабелки, что явление довольно редкое. Младший из братьев Манукян пока не провёл в КХЛ ни минуты, но на то у него есть объективная причина: омский «лимитчик» выступал за молодёжную сборную России. Нет сомнений, что в ближайшее время состоится его дебют за «Авангард».

15. Артур Каюмов. Нападающий. «Локомотив»

На минувшем драфте НХЛ ярославского воспитанника под общим 50-м номером выбрал «Чикаго». Это даёт лишний повод для сравнений с Артемием Панариным, с которым у Артура Каюмова немало общего. Прежде всего речь о габаритах и манере игры. Только недостаток физической мощи может помешать Каюмову выстрелить уже в этом сезоне. На его счету уже есть четыре матча за «Локомотив» в прошлом чемпионате, а теперь он явный фаворит за место «лимитчика» 1998 г. р. В межсезонье Артур стал автором шикарной шайбы в ворота «Амура», а в стартовавшем сезоне пока провёл только один матч из-за занятости в молодёжной сборной. Валерий Брагин рассчитывает на «железнодорожника» как на одного из лидеров обновлённой команды.

14. Данил Веряев. Нападающий. «Торпедо»

Принято считать, что «малышам» в команде, которой руководит Петерис Скудра, делать нечего. Эту теорию может подтвердить Денис Шураков, который при всей своей шикарной статистике в МХЛ не смог толком зацепиться за основной состав «Торпедо». Данил Веряев, на первый взгляд, копия Шуракова, но только на первый взгляд. Будучи примерно одного роста, Веряев более коренастый и физически крепкий. Пойти встык для этого молодого форварда — не проблема. Оттого он и играл у Скудры уже в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина. В этом сезоне на его счету пока всего один матч в Новосибирске, но можно быть уверенным, что когда Веряев не будет в расположении «молодёжки», наставник волжан без труда найдёт ему место в составе.

13. Павел Воробей. Защитник. «Куньлунь»

Редкий «лимитчик», не имеющий российского паспорта, но при этом достойный нашего упоминания. А как иначе, если минувшей весной Павел Воробей в 19 лет дебютировал за сборную Беларуси на взрослом чемпионате мира? Это самый талантливый белорусский защитник если не со времён Руслана Салея, то после Романа Граборенко — точно. К Воробью присматривались заокеанские скауты, руководители российских клубов, он был в шаге от просмотра в «Словане», но в итоге отправился в Китай. Молодой защитник уже успел забить за «Куньлунь» на предсезонке, благо с атакующими навыками у него всё в порядке, а в регулярном чемпионате сыграл все четыре матча. В игре «Салаватом Юлаевым» юный белорус провёл на льду почти 20 минут.

12. Дмитрий Жукенов. Нападающий. «Авангард»

Этот молодой человек — один из тех, кто этим летом приехал из Северной Америки, но его возвращение не прикрывали интересами сборной России. До первой сборной Жукенову пока далеко, а из «молодёжки» он уже вырос. Зато для того, чтобы заявить о себе в клубе КХЛ, самое время. Омич провёл два неплохих сезона в лиге Квебека и вернулся в родной «Авангард». Форвард, у которого и до отъезда не было проблем с техникой и пониманием игры, за океаном успел немного обрасти мясом. Андрей Скабелка подводит его к основному составу осторожно. Пока на счету Дмитрия всего один официальный матч — против «Торпедо». Однако на что он способен, если дать ему достаточно времени, юный «ястреб» наглядно показал на предсезонке. Стоило Скабелке выпустить Жукенова в первом звене, как он забил «Барысу» в первой же смене.

11. Кирилл Ураков. Нападающий. «Торпедо»