Пестушко вошёл в топ-100 снайперов чемпионатов РФ, он на 99-м месте

26 августа он отметился заброшенной шайбой в своём первом матче за «Югру». Пестушко вошёл в сотню самых забивающих игроков отечественных чемпионатов. Теперь в снайперском реестре форварда 179 заброшенных шайб, и он делит 99-е место с шестью игроками: Сергеем Бердниковым, Равилем Гусмановым, Виктором Доброхотовым, Андреем Коваленко, Денисом Платоновым и Анатолием Степанищевым. Пестушко и Платонов продолжают свою карьеру, ближайшим для них ориентиром являются показатели Альберта Лещёва и Владимира Щуренко, забросивших в чемпионатах страны по 181 шайбе.

В чемпионатах России Пестушко провёл, включая и нынешний, 15 сезонов. Первую шайбу Пестушко забросил в своей 22-й игре 28 февраля 2004 года в Магнитогорске. 179 шайб Пестушко складываются из 169 в регулярных чемпионатах и 10 в плей-офф. Эти голы он забил в 747 матчах. Пестушко забросил 102 шайбы, за московское «Динамо» — 64, за «Авангард» — 12, за «Югру» — одну. Пестушко — единственный хоккеист в истории «Нефтехимика», у которого на счету более 100 шайб за клуб в чемпионатах России.

Из команд, принимающих участие в нынешнем чемпионате, Максим Пестушко не забрасывал трём клубам: «Адмиралу», «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимику». Чаще других он огорчал «Спартак» и «Сибирь» (по 11 шайб), «Локомотив» и рижское «Динамо» (по 10 шайб).