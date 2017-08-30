«Локомотив» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в Ярославле во вторник, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Дмитрий Лугин (2-я минута), Максим Тальбо (28) и Брэндон Козун (60). У «Витязя» шайбу забросил Яакко Риссанен (22).
«Витязь» 1 сентября примет
|29.08.2017 19:00
|Зрители 7719
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Валерий Белов
Вратари
|Александр Судницин
|Игорь Сапрыкин 59:01 (И. Сапрыкин 59:44)
|1-й период
|01:51
|Дмитрий Лугин
|2-й период
|Яакко Риссанен (Е. Манкинен, А. Копейкин)
|21:26
|Никита Выглазов
|26:39
|27:00
|Максим Тальбо (Б. Козун, С. Кронвалль)
|Алексей II Семенов
|34:05
|3-й период
|42:40
|46:13
|Александр Кадейкин
|54:21
|Петри Контиола
|58:56
|Якуб Накладал
|Артем Швец-Роговой
|58:56
|59:44
|п.в.
|Брэндон Козун
Статистика
|9
|Штрафное время
|11
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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