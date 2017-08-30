Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30836849/
30 августа 2017, 0:06 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Локомотив» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Локомотив обыграл Витязь в матче регулярного чемпионата КХЛ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Ярославле во вторник, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Дмитрий Лугин (2-я минута), Максим Тальбо (28) и Брэндон Козун (60). У «Витязя» шайбу забросил Яакко Риссанен (22).

«Витязь» 1 сентября примет ханты-мансийскую «Югру», а «Локомотив» 2 сентября на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».

29.08.2017 19:00 Зрители 7719 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 3:1 Витязь
(1:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Валерий Белов
Вратари
Александр Судницин Игорь Сапрыкин 59:01 (И. Сапрыкин 59:44)
1-й период
01:51 Дмитрий Лугин
2-й период
Яакко Риссанен (Е. Манкинен, А. Копейкин) 21:26
Никита Выглазов 26:39
27:00 Максим Тальбо (Б. Козун, С. Кронвалль)
Алексей II Семенов 34:05
3-й период
42:40
46:13 Александр Кадейкин
54:21 Петри Контиола
58:56 Якуб Накладал
Артем Швец-Роговой 58:56
59:44 п.в. Брэндон Козун
Статистика
9 Штрафное время 11
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

«Локомотив» стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

«Локомотив» стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккею

ТАСС, 17 августа. Ярославский «Локомотив» со счетом 3:0 одержал победу над рижским «Динамо» в финале предсезонного турнира по хоккею — Кубке Латвийской железной дороги. Соревнования проходили в Риге.
Еще 1 новость  Все новости
29 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

«Ничего не потеряем», «их нет в будущем»: Тарасова об уходе Липницкой и Сотниковой

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам