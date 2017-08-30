«Локомотив» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в Ярославле во вторник, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Дмитрий Лугин (2-я минута), Максим Тальбо (28) и Брэндон Козун (60). У «Витязя» шайбу забросил Яакко Риссанен (22).