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29 августа 2017, 20:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Трактор» обыграл «Магнитку» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» обыграли магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая во вторник в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Кирилл Кольцов (20-я минута) и Ник Бэйлен (39). У «Металлурга» шайбу забросил Мэтт Эллисон (37).

В следующих матчах 1 сентября «Металлург» примет хабаровский «Амур», а «Трактор» — владивостокский «Адмирал».

29.08.2017 17:00 Зрители 7200 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 2:1 Металлург Мг
(1:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Илья Воробьев
Вратари
Василий Демченко Василий Кошечкин 35:48 (В. Кошечкин 36:51-59:25, В. Кошечкин 59:33-59:44)
1-й период
Денис Денисов 13:29
Игорь Григоренко 18:38
19:14 Кирилл Кольцов (М. Якуценя)
2-й период
Мэтт Эллисон (С. Мозякин, Я. Хабаров) 36:51
Ник Шос 37:12
38:21 Ник Бэйлен (П. Щехура, И. Полыгалов)
3-й период
40:49 Кирилл Кольцов
49:46 Ник Бэйлен
Ян Коварж 49:46
Ярослав Хабаров 51:52
Оскар Осала 53:45
Статистика
4 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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