«Трактор» обыграл «Магнитку» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая во вторник в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Кирилл Кольцов (20-я минута) и Ник Бэйлен (39). У «Металлурга» шайбу забросил Мэтт Эллисон (37).

В следующих матчах 1 сентября «Металлург» примет хабаровский «Амур», а «Трактор» — владивостокский «Адмирал».