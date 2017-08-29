Мозякин первым в истории КХЛ достиг отметки в 400 результативных передач
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт. Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игроком, сделавшим 400 результативных передач.
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«Металлург» во вторник в Челябинске проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Мозякин на 37-й минуте отметился голевой передачей, ставшей для 36-летнего нападающего 400-й в КХЛ.
Второе место в списке лучших распасовщиков в истории КХЛ занимает Александр Радулов (388 передач), третье — Вадим Шипачев (322). Среди выступающих в сезоне-2017/18 игроков лучший результат после Мозякина принадлежит защитнику астанинского «Барыса» Кевину Даллмэну — 254 передачи.
Мозякин с 746 очками является самым результативным игроком в истории КХЛ.
|29.08.2017 17:00
|Зрители 7200
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Трактор
|2:1
|Металлург Мг
|(1:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Илья Воробьев
Вратари
|Василий Демченко
|Василий Кошечкин 35:48 (В. Кошечкин 36:51-59:25, В. Кошечкин 59:33-59:44)
|1-й период
|Денис Денисов
|13:29
|Игорь Григоренко
|18:38
|19:14
|Кирилл Кольцов (М. Якуценя)
|2-й период
|Мэтт Эллисон (С. Мозякин, Я. Хабаров)
|36:51
|Ник Шос
|37:12
|38:21
|Ник Бэйлен (П. Щехура, И. Полыгалов)
|3-й период
|40:49
|Кирилл Кольцов
|49:46
|Ник Бэйлен
|Ян Коварж
|49:46
|Ярослав Хабаров
|51:52
|Оскар Осала
|53:45
Статистика
|4
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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