Мозякин первым в истории КХЛ достиг отметки в 400 результативных передач

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«Металлург» во вторник в Челябинске проводит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Мозякин на 37-й минуте отметился голевой передачей, ставшей для 36-летнего нападающего 400-й в КХЛ.

Второе место в списке лучших распасовщиков в истории КХЛ занимает Александр Радулов (388 передач), третье — Вадим Шипачев (322). Среди выступающих в сезоне-2017/18 игроков лучший результат после Мозякина принадлежит защитнику астанинского «Барыса» Кевину Даллмэну — 254 передачи.

Мозякин с 746 очками является самым результативным игроком в истории КХЛ.