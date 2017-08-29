Мэттью Фрэттин: В Астане играло много моих соотечественников. Многие из них прикипели душой к «Барысу»

— Почему именно «Барыс»?

— У меня появилась возможность играть. Я знал, что в команде есть Линден Вей. Связался с ним. Он рассказал только положительные вещи о команде, клубе, городе и людях, что здесь проживают и работают. Всегда лучше выбрать для продолжения карьеры то место, где ты кого-то знаешь, где к тебе хорошо относятся и тебе будет комфортно работать. Я знал, что прежде в Астане играло много моих соотечественников. Многие из них прикипели душой к «Барысу».



— Знал ли ты или твои родственники и друзья что-нибудь о Казахстане?

— Никто из моих близких и друзей не был в вашей стране ранее. Надеюсь, что в скором времени я смогу привезти близких в Астану. Уверен, им понравится. Пока что я получаю удовольствие от нахождения здесь. Конечно, я немного посидел в Google, чтобы узнать о Казахстане. Главную информацию, впрочем, я получил от Линдена. Он сказал мне, где мы будем жить, как будем питаться, как далеко находится наша арена от дома, в общем, важные бытовые вопросы.



— Насколько ожидания совпали с реальностью?

— Здесь гораздо круче, чем я ожидал, без сомнения. Ты едешь с одними ожиданиями, но реальность превосходит их. Красивый молодой город с прекрасными зданиями. Очень дружелюбные люди. Я определённо счастлив.



— Мэттью, расскажи о подготовке маленьких хоккеистов в вашей стране. Это правда, что хоккей — религия в умах ваших мальчиков?

— Да, в Канаде к хоккею настоящая страсть. Это то, с чем люди растут. С того момента как дети начинают ходить, они уже пытаются надеть коньки. Все знают хоккеистов, все их любят. В каждом городе, будь он мегаполисом, или же небольшим по населению и площади, имеются катки. И они постоянно заняты, потому что детские или взрослые команды тренируются и играют каждый день.



— Как долго ты планируешь играть за «Барыс»?

— Мне нравится здесь, но вы должны понимать, что этот вопрос не всегда зависит от меня. Если у меня будет возможность остаться, то я ей воспользуюсь. Но большую роль в таких вопросах играют клуб, генеральный менеджер и агенты. Игроки просто выходят на площадку, они сфокусированы только на игре и тренировках. И я не исключение. Я здесь, чтобы играть и приносить пользу.



— Хотел бы ты сыграть в Матче звёзд КХЛ в Астане?

— Я не обладаю достаточной информацией об этом. Я не знаю, как выбираются команды, и всех остальных нюансов. Понятно, что нужно провести хороший сезон, чтобы попасть в число кандидатов. Это я буду стараться делать.



— Интересно ли тебе попробовать казахскую кухню?

— Я пока знаю только название — казы. Если не ошибаюсь, это мясо лошади. У нас в Северной Америке нет такой пищи. Это интересно, я собираюсь познакомиться с национальной кухней Казахстана.



— Кто ты по образованию? Приходилось ли работать в сфере, не связанной с хоккеем?

— Я получал образование в университете Северной Дакоты. И играл за университетскую команду на протяжении 4 лет. Дома я параллельно подрабатывал в пекарне, помогал родителям, у нас семейный бизнес.



— Твои кумиры из великих хоккеистов прошлого и нынешнего поколения.

— Мой любимый игрок из прошлого — это Джо Сакик. Он играл за «Колорадо» и сборную Канады. Великий игрок, лидер и хоккеист со множеством умений. Из действующих хоккеистов я люблю наблюдать за игрой Сидни Кросби и Коннора Макдэвида.



— Чем занимаешься в свободное время? Есть ли у тебя хобби?

— Я много играю в гольф. Летом люблю порыбачить. Ну и стараюсь расслабляться, чтобы зарядить батарейки к игровому сезону. Конечно, я также люблю проводить время с семьёй.



— Следишь ли за другими видами спорта?

— Я смотрю футбол, баскетбол, всего понемногу. Номер 1 в моём списке любимых видов для просмотра — американский футбол, то есть НФЛ.



— Одна наша болельщица спрашивает, возьмёте ли вы её замуж?

— Вообще-то я должен спрашивать о таких вещах. То есть инициатива должна исходить от меня. Девушки обычно должны ждать предложения.



— Шутливый вопрос от болельщиков: кто под землёй морковку красит?

— Похоже, что это местная шутка. Я попробую предположить, что это либо кролик, либо жуки, либо червяки.



— Пересекался ли с кем-нибудь из игроков «Барыса» прежде помимо Линдена Вея?

— Нет. Я играл с ним некоторое время, но больше никого из ребят не знал до приезда сюда.



— Как тебя приняла команда? Каким был твой первый день здесь?

— Ребята в команде отличные. Очень тёплое приветствие. Такой большой отличный коллектив — тренерский штаб, администраторы, врачи, все очень добры и приветливы. Адаптация проходит отлично. Обстановка напоминает Северную Америку. Вокруг много магазинов. Ребята помогают и подсказывают. Можно легко сориентироваться и найти что-то необходимое. Возможно, в Северной Америке есть мнение, что люди в этом регионе неприветливые и злые, но я вижу, что это не так. Всё прекрасно.



— В каком возрасте ты понял, что хоккей — твоя профессия, и с ним будет связано твоё будущее?

— Хм, примерно в 19 лет (улыбается). До этого времени я просто играл в удовольствие, с друзьями. И затем я пошёл в колледж, спустя примерно год выступлений за местную команду, подумал, что неплохо бы упорно поработать и сделать карьеру.



— Первая шайба в НХЛ?

— Я был игроком «Торонто Мейпл Лифс», мы играли против «Кэпиталс». Тогда я забросил свою первую шайбу. Ворота «Вашингтона» защищал Томаш Вокоун.



— Кто из защитников в НХЛ доставлял тебе больше всего хлопот?

— Я не очень любил играть против Здено (Здено Хара, «Бостон Брюинз» — прим.), он огромный парень. Кроме того, Эрик Карлссон из «Оттавы Сенаторс». Он очень быстрый и прекрасно читает игру. Это два главных защитника, против которых мне было играть сложнее всего.



— Как тебе удалось долгое время играть в НХЛ?

— Всё просто — упорная работа каждый день. Нужно быть профессионалом во всём. Только труд помогает достигнуть поставленных целей.



— Каковы планы на будущее?

— Играть в хоккей настолько долго, насколько это возможно. И создать семью. Сейчас у меня есть девушка и маленькая дочь. Но мы пока не женаты.