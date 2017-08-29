Форвард системы «Ак Барса» Хованов выбыл на полгода, он заболел гепатитом А

Игрок заболел гепатитом А. Об этом сообщает корреспондент Джэйми Тозер.



После драфта Хованов подписал новый трёхлетний контракт с «Ак Барсом», но в предсезонных играх «Ирбиса» из Молодёжной хоккейной лиги участия не принимал.