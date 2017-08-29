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29 августа 2017, 16:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард системы «Ак Барса» Хованов выбыл на полгода, он заболел гепатитом А

Нападающий Александр Хованов, который летом был выбран на импорт-драфте Канадской юниорской лиги «Монктоном», пропустит ближайшие 6 месяцев из-за болезни.

Игрок заболел гепатитом А. Об этом сообщает корреспондент Джэйми Тозер.

После драфта Хованов подписал новый трёхлетний контракт с «Ак Барсом», но в предсезонных играх «Ирбиса» из Молодёжной хоккейной лиги участия не принимал.

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