Форвард системы «Ак Барса» Хованов выбыл на полгода, он заболел гепатитом А
Нападающий Александр Хованов, который летом был выбран на
импорт-драфте Канадской юниорской лиги «Монктоном», пропустит ближайшие 6 месяцев из-за болезни.
Игрок заболел гепатитом А. Об этом сообщает корреспондент Джэйми Тозер.
После драфта Хованов подписал новый трёхлетний контракт с «Ак Барсом», но в предсезонных играх «Ирбиса» из Молодёжной хоккейной лиги участия не принимал.
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