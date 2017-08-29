Минское «Динамо» взяло на первый выезд сезона 24 игрока

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Выездной состав «Динамо»:



Вратари: Юнас Энрот, Степан Горячевских, Михаил Карнаухов.



Защитники: Роман Дюков, Марк-Андре Граньяни, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец, Дмитрий Знахаренко.



Нападающие: Куинтон Хауден, Джастин Фонтэйн, Егор Шарангович, Александр Китаров, Роб Клинкхаммер, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов, Александр Павлович, Александр Матерухин, Шарль Лингле, Александр Кулаков, Сергей Дрозд, Артур Гаврус, Дмитрий Буйницкий.



Дома остался травмированный капитан Владимир Денисов. Также не полетел в Братиславу по медицинским показаниям Артем Волков, который, возможно, присоединится к команде уже по ходу поездки. Кроме того, командированы в фарм-клуб «Динамо-Молодечно» Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань и Никита Устиненко, — информирует пресс-служба «Динамо».