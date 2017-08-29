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29 августа 2017, 12:30 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Минское «Динамо» взяло на первый выезд сезона 24 игрока

Сегодня утром автобус с игроками и тренерами минского «Динамо» отправился в Национальный аэропорт. Тренировку команда проведет уже в Братиславе, где завтра ей играть первую встречу пятиматчевой выездной серии: 30.08."Слован". 2.08."Спартак". 4.08."Северсталь". 6.08."Сочи". 8.08."Сорпедо".

Сегодня утром автобус с игроками и тренерами минского Динамо отправился в Национальный аэропорт. Тренировку команда проведет уже в Братиславе где завтра ей играть первую встречу <span class=error>пятиматчевой</span> выездной серии: 30.08.'<span class=error>Слован</span>'. 2.08.'Спартак'. 4.08.'<span class=error>Северсталь</span>'. 6.08.'Сочи'. 8.08.'<span class=error>Сорпедо</span>'. Увеличить
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Выездной состав «Динамо»:

Вратари: Юнас Энрот, Степан Горячевских, Михаил Карнаухов.

Защитники: Роман Дюков, Марк-Андре Граньяни, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец, Дмитрий Знахаренко.

Нападающие: Куинтон Хауден, Джастин Фонтэйн, Егор Шарангович, Александр Китаров, Роб Клинкхаммер, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов, Александр Павлович, Александр Матерухин, Шарль Лингле, Александр Кулаков, Сергей Дрозд, Артур Гаврус, Дмитрий Буйницкий.

Дома остался травмированный капитан Владимир Денисов. Также не полетел в Братиславу по медицинским показаниям Артем Волков, который, возможно, присоединится к команде уже по ходу поездки. Кроме того, командированы в фарм-клуб «Динамо-Молодечно» Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань и Никита Устиненко, — информирует пресс-служба «Динамо».

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