Минское «Динамо» взяло на первый выезд сезона 24 игрока
Сегодня утром автобус с игроками и тренерами минского «Динамо» отправился в Национальный аэропорт. Тренировку команда проведет уже в Братиславе, где завтра ей играть первую встречу пятиматчевой выездной серии: 30.08."Слован". 2.08."Спартак". 4.08."Северсталь". 6.08."Сочи". 8.08."Сорпедо".
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Видимо, что-то случилось...
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Выездной состав «Динамо»:
Вратари: Юнас Энрот, Степан Горячевских, Михаил Карнаухов.
Защитники: Роман Дюков,
Нападающие: Куинтон Хауден, Джастин Фонтэйн, Егор Шарангович, Александр Китаров, Роб Клинкхаммер, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов, Александр Павлович, Александр Матерухин, Шарль Лингле, Александр Кулаков, Сергей Дрозд, Артур Гаврус, Дмитрий Буйницкий.
Дома остался травмированный капитан Владимир Денисов. Также не полетел в Братиславу по медицинским показаниям Артем Волков, который, возможно, присоединится к команде уже по ходу поездки. Кроме того, командированы в
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