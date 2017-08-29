Нижегородское «Торпедо» одержало волевую победу над «Сибирью»
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», нижегородский клуб победил в Новосибирске со счетом 3:2 28 августа в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Согласно информации, команды подошли к этой игре с разным настроением — «Сибирь» одержала 3 матча подряд, а торпедовцы потерпели обидное поражение в Омске.
Почти в самом начале первого периода защитник «Торпедо» Баранцев заработал удаление, которое хозяева смогли реализовать. После красивого розыгрыша решающий бросок нанес Энлунд. После пропущенной шайбы нижегородцы плотно завладели преимуществом, гораздо чаще владея шайбой.
Отыграть торпедовцы смогли уже во втором периоде, причем нижегородцам удалось реализовать лишнего — Столяров взял игру на себе и переиграл вратаря «Сибири» Салака. Но потом успех праздновали хозяева — Кундратек отдал неточную передачу, новосибирцы провели контратаку, которую завершил Шаров.
В третьем периоде преимущество «Торпедо» было подавляющим, что и привело к двум заброшенным шайбам. Сначала индивидуальное мастерство проявил Паршин. А победную шайбу забросил Егор Дугин, который оказался самым расторопным на пятаке.
Состав «Торпедо»:Галимов,
Следующий матч «Торпедо» проведет 30 августа в Астане против «Барыса».
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