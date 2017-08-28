Итоги дня КХЛ: «Салават» начинает трясти, Артюхин подписался в «Динамо»
Магия Вестерлунда пока не действует, в «Динамо» решили серьёзно рискнуть, а в Турбина вселился Андрей Марков.
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Первое поражение Зубова
Главный тренер «Сибири» Павел Зубов впервые оступился (2:3), будучи главным тренером команды КХЛ. В предыдущих трёх встречах новосибирцы неизменно побеждали, набрав девять очков из девяти возможных. Но любой серии рано или поздно приходит конец. «Торпедо» более чем в два раза перебросало соперника, а забило усилиями Дугина, Паршина и Столярова. Денис и вовсе отличился эффектно: получил пас на ход и кистевым броском поразил верхний угол ворот. У Станислава Галимова было значительно меньше работы, нежели у Салака, однако после атак, которые завершили Энлунд и Шаров, он капитулировал. Главный тренер нижегородцев Петерис Скудра, которого в Новосибирске знают не понаслышке, не пощадил «Сибирь», добившись важного гостевого успеха.
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Вторая сенсация с участием «Салавата»
Похоже, уфимцев начинает лихорадить. Иначе как ещё объяснить их очередное поражение от соперника, уступающего команде Эркки Вестерлунда в классе. Туром ранее юлаевцы не справились с «Амуром», а теперь проиграли «Куньлуню», пропустив решающую шайбу за две секунды до сирены об окончании третьего периода — 1:2. Победу «драконам» принёс Брэндон Дефацио, удачно сыгравший на добивании на пятаке перед воротами Кареева. «Салавату» явно не хватило концентрации, за что уфимцы и поплатились. Причём, довольно серьёзно, не набрав вообще ни одного очка, хотя до овертайма было рукой подать. Очень слабо реализовывается большинство: всего две попытки из 18-и за сезон. Скорее всего команду ждёт серьёзный разговор.
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В Турбина вселился Марков
Невообразимую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил защитник «Амура» Павел Турбин. Причём в роли ассистента выступил никто иной как вратарь хабаровчан Юха Метсола. Этот гол напомнил легендарную шайбу, пущенную на тот момент динамовским защитником Андреем Марковым, который забивал вратарю «Магнитки» Борису Тортунову в финале Евролиги 1999 года. Турбин почти повторил этот трюк, а Гарипов прозевал эпизод. От дополнительного времени при счёте 1:1 казанцев спас Фёдор Малыхин, реализовавший большинство в концовке третьего периода. Отметим удаление до конца матча капитана «Ак Барса» Александра Свитова, который сперва толкнул соперника на чужом пятаке, а потом в грубой форме начал спорить с судьями.
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