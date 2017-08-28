Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30824691/
28 августа 2017, 23:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Итоги дня КХЛ: «Салават» начинает трясти, Артюхин подписался в «Динамо»

Магия Вестерлунда пока не действует, в «Динамо» решили серьёзно рискнуть, а в Турбина вселился Андрей Марков.

Итоги дня КХЛ: Салават начинает трясти Артюхин подписался в Динамо - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первое поражение Зубова

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов впервые оступился (2:3), будучи главным тренером команды КХЛ. В предыдущих трёх встречах новосибирцы неизменно побеждали, набрав девять очков из девяти возможных. Но любой серии рано или поздно приходит конец. «Торпедо» более чем в два раза перебросало соперника, а забило усилиями Дугина, Паршина и Столярова. Денис и вовсе отличился эффектно: получил пас на ход и кистевым броском поразил верхний угол ворот. У Станислава Галимова было значительно меньше работы, нежели у Салака, однако после атак, которые завершили Энлунд и Шаров, он капитулировал. Главный тренер нижегородцев Петерис Скудра, которого в Новосибирске знают не понаслышке, не пощадил «Сибирь», добившись важного гостевого успеха.

Рывок Скабелки

Во время предсезонки складывалось впечатление, что по ходу регулярного чемпионата у «Авангарда» возникнут серьёзные проблемы, а внутри коллектива Андрея Скабелки что-то не так: какая-то напряжённость, тревога. Однако пока всё у омичей идёт гладко, по крайней мере в плане результата. Выиграны все четыре встречи на старте, две из них — в основное время. В матче со «Спартаком» сибиряки, игравшие без своих нескольких получивших повреждения лидеров (Фисенко, Михеева, Сундстрёма), четырежды огорчили Никиту Беспалова. Слабо сыграл защитник красно-белых Владислав Провольнев, раз за разом привозивший на свои ворота опасные атаки. Вадиму Епанчинцеву пора сделать выводы. Отметим Александра Хохлачёва, забившего во второй встрече подряд, а также кулачную схватку в исполнении Березина и Кузнецова, повеселивших публику. Правда, активничал в большей степени Березин, заступавшийся за партнёра, а соперник сразу завалился на лёд и всем видом показывал, что не хочет драться. Дали отдохнуть Доминику Фурху, место в воротах омичей занял Олег Шилин. 4:2 — победа «Авангарда».

Доус взялся за дело

Всё-таки здорово, когда в твоей команде есть такие мастера, как Найджел Доус. Дубль североамериканца помог команде Евгения Корешкова взять верх над «Северсталью» — 4:3. Первую шайбу после возвращения в астанинскую команду забросил и Талгат Жайлауов. В роли грамотного распасовщика проявил себя ведущий защитник Кевин Даллмэн (0+3). Не зря с ним так долго и усердно вели переговоры, подписывая новый контракт. Череповчане в свою очередь продемонстрировали слабый старт, уступив в четвёртой встрече подряд. Ещё и Дмитрий Кагарлицкий, забивший по ходу встречи, не реализовал буллит в концовке встречи. Игра у коллектива Александра Гулявцева не идёт.

Вторая сенсация с участием «Салавата»

Похоже, уфимцев начинает лихорадить. Иначе как ещё объяснить их очередное поражение от соперника, уступающего команде Эркки Вестерлунда в классе. Туром ранее юлаевцы не справились с «Амуром», а теперь проиграли «Куньлуню», пропустив решающую шайбу за две секунды до сирены об окончании третьего периода — 1:2. Победу «драконам» принёс Брэндон Дефацио, удачно сыгравший на добивании на пятаке перед воротами Кареева. «Салавату» явно не хватило концентрации, за что уфимцы и поплатились. Причём, довольно серьёзно, не набрав вообще ни одного очка, хотя до овертайма было рукой подать. Очень слабо реализовывается большинство: всего две попытки из 18-и за сезон. Скорее всего команду ждёт серьёзный разговор.

Захаркин обыграл только Гулявцева

Не позавидуешь и «Югре». Пока в активе ханты-мансийцев, ведомых Игорем Захаркиным, лишь одна победа в нынешнем сезоне. В первой встрече в овертайме обыграна «Северсталь» Александра Гулявцева. В остальном — сплошной туман. Вот и на сей раз югорчане, выигрывавшие у рижского «Динамо» 2:0 благодаря голам Лекомцева и Варфоломеева, буквально подарили очки сопернику, вчистую провалив концовку. Макмиллан и Индрашис восстановили статус-кво, а Лессио в овертайме помог добиться успеха коллективу Сандиса Озолиньша, эффектно переиграв Фокина. Это второй подряд выигрыш «Динамо» в чемпионате, с чем мы команду и поздравляем.

В Турбина вселился Марков

Невообразимую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил защитник «Амура» Павел Турбин. Причём в роли ассистента выступил никто иной как вратарь хабаровчан Юха Метсола. Этот гол напомнил легендарную шайбу, пущенную на тот момент динамовским защитником Андреем Марковым, который забивал вратарю «Магнитки» Борису Тортунову в финале Евролиги 1999 года. Турбин почти повторил этот трюк, а Гарипов прозевал эпизод. От дополнительного времени при счёте 1:1 казанцев спас Фёдор Малыхин, реализовавший большинство в концовке третьего периода. Отметим удаление до конца матча капитана «Ак Барса» Александра Свитова, который сперва толкнул соперника на чужом пятаке, а потом в грубой форме начал спорить с судьями.

Проблемы «Сочи» позади?

Наконец-то заладились дела в атаке у ХК «Сочи». Уступив в самом начале «регулярки» «Куньлуню», коллектив Сергея Зубова затем справился по буллитам с «Амуром», а теперь оказался сильнее «Адмирала», впервые в сезоне набрав три полновесных очка — 3:1. Соперники выдали результативный первый период, а вот четвёртую шайбу зрители увидели в самом конце встречи. Канадский форвард Шон Коллинз огорчил Игоря Бобкова и отправил «леопардов» на непростой выезд по маршрутку Уфа — Казань в хорошем расположении духа.

Артюхина позвали в московское «Динамо»

Громкая трансферная новость случилась под вечер. Московское «Динамо» заключило однолетний контракт с 34-летним нападающим Евгением Артюхиным. И нужно сказать, что команда Владимира Воробьёва очень сильно рискует. Неясно, в какой физической форме и на каком уровне готовности находится Артюхин, пропустивший предсезонную подготовку. Да ещё и частые удаления габаритного нападающего могут сыграть с бело-голубыми злую шутку. Особой результативностью хоккеист не отличается, а вот дисциплина у него частенько хромает. «Динамо» нужно было срочно усиливать состав, но вряд ли подписание Артюхина можно назвать выгодной для москвичей сделкой.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Киевское "Динамо" не попало в Мариуполь. Скандал в украинской лиге