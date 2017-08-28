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28 августа 2017, 22:17 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Адмирал» уступил «Сочи», потерпев четвертое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 28 августа. Владивостокский «Адмирал» проиграл «Сочи» со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:3. Увеличить
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У проигравших отличился Евгений Григоренко (13-я минута). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Цветков (2), Святослав Гребенщиков (5) и Шон Коллинз (59).

«Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд на старте регулярного чемпионата. Ранее клуб уступал уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:3), нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3) и казанскому «Ак Барсу» (1:4).

В следующем матче 1 сентября «Адмирал» в гостях сыграет с челябинским «Трактором», «Сочи» днем ранее также в гостях встретится с уфимским «Салават Юлаевым».

В другом матче понедельника «Ак Барс» победил хабаровский «Амур» со счетом 2:1.

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