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28 августа 2017, 22:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Ак Барса» обыграли «Амур» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты казанского «Ак Барса» одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче чемпионата КХЛ.

Хоккеисты казанского Ак Барса одержали победу над хабаровским Амуром в матче чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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«Ак Барс» в Казани выиграл со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Голы забили Василий Токранов (49-я минута) и Федор Малыхин (56) у «Ак Барса» и Павел Турбин (49) у «Амура». Казанцы одержали третью победу подряд на старте сезона.

За два первых периода у команд набралось лишь несколько голевых моментов, большую часть матча соперники вели борьбу в центре и углах площадки. Острота у ворот Эмиля Гарипова из «Ак Барса» и Юхи Метсолы из «Амура» возникала только тогда, когда команды играли в неравных составах. Александр Свитов в конце второго периода мог отрыть счет, но вместо этого заработал удаление до конца игры на 40-й минуте и был отправлен в раздевалку.

В третьем периоде мог забить Владислав Ушенин, но «Ак Барс» спас Гарипов, а на 49-й минуте казанцы все-таки смогли открыть счет. Токранов дальним броском переиграл Метсолу. «Амур» отыгрался всего через 16 секунд. Бросок с чужой половины поля застал врасплох Гарипова. Автором заброшенной шайбы стал Турбин. И все-таки на 55-й минуте «Ак Барс» забил победный гол. Удаление Метсолы реализовал Малыхин.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 31 августа в Казани против «Лады» из Тольятти, а «Амур» 1 сентября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом».

28.08.2017 19:00 Зрители 5026 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 2:1 Амур
(0:0, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Андрей Мартемьянов
Вратари
Эмиль Гарипов Юха Метсола 59:36
1-й период
07:51 Атте Охтамаа
2-й период
Игорь Руденков 30:21
Александр Фролов 39:23
39:35 Александр Свитов
39:35 Александр Свитов
39:35 Александр Свитов
3-й период
44:45
48:42 Василий Токранов (М. Глухов)
Павел Турбин (Ю. Метсола) 48:56
Юха Метсола 53:59
55:16 Федор Малыхин (А. Марков, И. Секач)
Статистика
34 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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