Хоккеисты «Ак Барса» обыграли «Амур» в домашнем матче чемпионата КХЛ

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«Ак Барс» в Казани выиграл со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). Голы забили Василий Токранов (49-я минута) и Федор Малыхин (56) у «Ак Барса» и Павел Турбин (49) у «Амура». Казанцы одержали третью победу подряд на старте сезона.

За два первых периода у команд набралось лишь несколько голевых моментов, большую часть матча соперники вели борьбу в центре и углах площадки. Острота у ворот Эмиля Гарипова из «Ак Барса» и Юхи Метсолы из «Амура» возникала только тогда, когда команды играли в неравных составах. Александр Свитов в конце второго периода мог отрыть счет, но вместо этого заработал удаление до конца игры на 40-й минуте и был отправлен в раздевалку.

В третьем периоде мог забить Владислав Ушенин, но «Ак Барс» спас Гарипов, а на 49-й минуте казанцы все-таки смогли открыть счет. Токранов дальним броском переиграл Метсолу. «Амур» отыгрался всего через 16 секунд. Бросок с чужой половины поля застал врасплох Гарипова. Автором заброшенной шайбы стал Турбин. И все-таки на 55-й минуте «Ак Барс» забил победный гол. Удаление Метсолы реализовал Малыхин.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Ак Барс» проведет 31 августа в Казани против «Лады» из Тольятти, а «Амур» 1 сентября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом».