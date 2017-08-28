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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30823739/
28 августа 2017, 20:29 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Евгений Корешков: Команда пока далека от пика формы

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал игру КХЛ с череповецкой «Северсталью» — 4:3.

— Наша команда пока далека от пика формы. Мы очень хорошо поработали в высокогорье на предсезонке. Поэтому сейчас команда ещё тяжёленькая, сказываются нагрузки, немного не хватает свежести. Но радует, что в концовке мы вырвали этот тяжелейший матч. Хотя, в принципе, моментов сегодня было предостаточно, можно было решать и в первом, и во втором, и в третьем периодах.

— Команда повела в счёте 3:1 и буквально растаяла после, что случилось? Почему растеряли преимущество.
— Здесь только одно объяснение: команде просто не хватает свежести, отсюда порой такие непонятные решения у нас, где-то теряем преимущество, теряем контроль. Но это можно оправдать тем, что команда ещё находится под нагрузкой.

— Большинство не убедительное, дважды играли «5 на 3» и пока результата «ноль?
— В большинстве опять же не хватает свежести, свежести в принятии решений. Отсюда где-то неточная передача, где-то неточное расположение игроков, но со временем всё уйдёт, нужно немного потерпеть и команда заиграет ещё лучше.

— Сегодня не было Тривино, Шевченко, Михайлиса, это означает, что вы не совсем довольны их игрой или всё ещё в поиске новых сочетаний?
— У нас много игроков в команде. Мы, наверное, также делаем как СКА или ЦСКА, можем себе позволить (смеётся). Сегодня мы поставили свежую тройку, ничего страшного в этом нет. Это начало сезона, мы всех смотрим, проверяем, ищем оптимальные сочетания.

— Как вам игра Мэттью Фрэттина? Довольно много голевых моментов у него было в обоих матчах, которые он не использовал, это всё из-за адаптации в новой для него команде и лиге?
— Возможно и адаптация, Мэттью никогда не играл на площадке такого размера. Их звено всё ещё в поиске «химии», конечно, до идеала этой пятёрке ещё далеко. Но это звено будет играть намного лучше.

— Стоит полагать, что Мартин Сен-Пьер уходит из первой пятёрки?
— На каждый матч мы обдумываем все сочетания, поэтому, посмотрим.

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