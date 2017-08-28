«Куньлунь» обыграл на выезде «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Китайский «Куньлунь» обыграл на выезде уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей отличились Алексей Поникаровский (49-я минута) и Брэндон Дефацио (60), у хозяев шайбу забросил Филип Ларсен (45).
В следующем матче сезона «Салават Юлаев» примет 31 августа «Сочи», а «Куньлунь» 1 сентября сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».
|28.08.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|1:2
|Куньлунь
|(0:0, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Майк Кинэн
Вратари
|Андрей Кареев
|Магнус Хелльберг 48:16 (Т. Кархунен 48:16-49:12, М. Хелльберг 49:12)
|1-й период
|01:13
|Линус Умарк
|13:02
|Игорь Макаров
|Джо Брэйден
|13:02
|14:56
|Александр Логинов
|2-й период
|Кайл Чипчура
|23:03
|Андрей Костицын
|32:34
|3-й период
|Юйэнь Зак
|42:55
|44:11
|Филип Ларсен (Л. Умарк, Ил. Зубов)
|44:28
|Максим I Осипов
|Брэндон Дефацио
|44:28
|Алексей Поникаровский (Джо Брэйден, М. Дялога)
|48:16
|53:14
|Евгений Бодров
|Брэндон Дефацио (М. Мюттюнен)
|59:58
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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