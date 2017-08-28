«Куньлунь» обыграл на выезде «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей отличились Алексей Поникаровский (49-я минута) и Брэндон Дефацио (60), у хозяев шайбу забросил Филип Ларсен (45).

В следующем матче сезона «Салават Юлаев» примет 31 августа «Сочи», а «Куньлунь» 1 сентября сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».