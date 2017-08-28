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28 августа 2017, 20:06 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Куньлунь» обыграл на выезде «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Китайский «Куньлунь» обыграл на выезде уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Китайский Куньлунь обыграл на выезде уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей отличились Алексей Поникаровский (49-я минута) и Брэндон Дефацио (60), у хозяев шайбу забросил Филип Ларсен (45).

В следующем матче сезона «Салават Юлаев» примет 31 августа «Сочи», а «Куньлунь» 1 сентября сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».

28.08.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 1:2 Куньлунь
(0:0, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Майк Кинэн
Вратари
Андрей Кареев Магнус Хелльберг 48:16 (Т. Кархунен 48:16-49:12, М. Хелльберг 49:12)
1-й период
01:13 Линус Умарк
13:02 Игорь Макаров
Джо Брэйден 13:02
14:56 Александр Логинов
2-й период
Кайл Чипчура 23:03
Андрей Костицын 32:34
3-й период
Юйэнь Зак 42:55
44:11 Филип Ларсен (Л. Умарк, Ил. Зубов)
44:28 Максим I Осипов
Брэндон Дефацио 44:28
Алексей Поникаровский (Джо Брэйден, М. Дялога) 48:16
53:14 Евгений Бодров
Брэндон Дефацио (М. Мюттюнен) 59:58
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Куньлунь
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